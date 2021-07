“Lo ho scoperto a 40 anni…”: i capezzoli di Jonathan Kashanian uno choc

Jonathan Kashanian e la confessione sui suoi capezzoli

Da qualche anno l’ex gieffino Jonathan Kashanian è uno dei punti di riferimento di Detto Fatto, il programma dei tutorial in onda su rai Due e condotto da Bianca Guaccero. Le recenti dichiarazioni dello stilista hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. Il motivo?

Il ragazzo ha detto: “Ho scoperto di averli a 40 anni!”. Per poi continuare la sua confessione in questo modo: “Ragazzi ho scoperto una cosa pazzesca questa è la linea mammaria ed io ho quattro capezzoli. Ho appena scoperto a 40 anni che ho quattro capezzoli. Per fortuna non è pericoloso”. Affermazioni che hanno fatto sorridere la rete al punto che sono diventati virali.

L’ex gieffino riconfermato a Detto Fatto

Subito dopo, Jonathan Kashanian ha utilizzato una Storia su Instagram per rivelare ai follower di essere andato anche dal dermatologo per fare la mappatura dei nei. In quella circostanza è venuto a conoscenza di avere quattro capezzoli. Per l’ex concorrente del Grande Fratello è stato uno shock iniziale.

Immediatamente dopo ha chiesto al medico se tutto fosse nella norma. “Per fortuna non è pericoloso”, ha rivelato l’ex opinionista di Verissimo. Nel frattempo, quest’ultimo è stato riconfermato nel cast di Detto Fatto di Bianca Guaccero e si tratta per lui per quarto anno consecutivo. La conferma è giunta anche per Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, la nuova edizione sarà ricca di nuove rubriche e tutor.

Chi è Jonathan Kashanian?

Per tutti coloro che seguono Jonathan Kashanian sanno perfettamente che quest’ultimo è israeliano di nascita e milanese di adozione. Sin da piccolo è sempre stato appassionato si moda. Mentre la sua prima apparizione sul piccolo schermo risale alla partecipazione del Grande Fratello nel 2004 con il primo posto ed un grande successo.

Successivamente ha fatto parte di Sei un mito – Questa notte è per te, Verissimo e L’Isola dei Famosi. Inoltre è conduttore e autore di Modeland e tutt’ora lavora come opinionista, designer e trend setter. Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che l’ex gieffino sia single.