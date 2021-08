Temptation Island: “Quanto ti pagano per baciarla?”. Manuela e Luciano, l’accusa-choc

Manuela lascia il suo fidanzato Stefano per mettersi con un tentatore

Ora che l’edizione 2021 di Temptation Island è terminata piovono una serie di accusa. Infatti due protagonisti del reality show delle tentazioni condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5 hanno sollevato un polverone di polemiche. Stiamo parlando di Manuela Carriero e Luciano Punzo che ormai fanno coppia e hanno lasciato insieme il programma mariano.

Ma la ragazza, prima, ha dovuto fare i conti con il suo fidanzato Stefano al falò di confronto. Durante l’incontro è accaduto di tutto e di più: lacrime e schiaffi. La giovane ha fatto sapere che vuole il bel tentatore, infatti si sono fidanzati e a quanto pare tra i due è scoppiato l’amore.

Luciano e Manuela al centro delle polemiche

Tuttavia non sono mancate le accuse. Stando alle segnalazioni di alcuni telespettatori di Temptation Island 2021 quella di Luciano sarebbe una recita bella e buona. Un vero e proprio copione recitato per ottenere maggiore visibilità sui social. Sarà vera questa accusa? Il tentatore e Manuela, nel frattempo, hanno replicato alle pesanti accuse in modo chiaro e netto, ovviamente sui loro rispettivi profili Instagram.

Il popolo del web contro il tentatore Luciano

“Tutte le persone che dicono che io e Manu non siamo mai stati insieme”, ha fatto sapere Luciano sui social cercando di rispondere alle accuse che negli ultimi giorni gli sono arrivate a lotta. “Ti stanno pagando ancora? dai fino a fine mese scade il contratto”, hanno scritto coloro che gli hanno puntato il dito contro. “E’ un grandissimo attore”, ha scritto un altro utente web accusato il tentatore di Temptation Island 2021.

“Ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”, ha scritto un altro. In poche parole è successo di tutto prima, durante e dopo il reality show delle tentazioni che anche quest’anno ha registrato degli ottimi ascolti. Luciano e Manuela si sono baciati con passione mettendo la parola fine alle polemiche.