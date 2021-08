Belen Rodriguez, l’ex fidanzato nei guai: raptus di gelosia. “Mi hai chiesti di cancellare questo fantasma”

La fidanzata di Simone Bolognesi gelosa di belen Rodriguez

Simone Bolognesi, ex volto del Trono over di Uomini e Donne nelle ultime ore ha replicato alla lettera che Federica Lombardi gli ha scritto su Belen Rodriguez. L’ex cavaliere si è detto spiazzato di quanto scritto dalla donna e non ha nascosto che per lui sono stati toccati punti davvero importanti.

Ad esempio, la gelosia della compagna nei confronti della soubrette argentina, ormai felide al fianco di Antonino Spinalbese. Ricordiamo, infatti, per chi non lo sapesse che Simone è stato il primo fidanzato in Italia della conduttrice di Tu sì que vales.

I contrasti tra i due ex volti del Trono over di Uomini e Donne

In questa lettera aperta, Federica ha fatto sapere al suo fidanzato di essere particolarmente infastidita da tutto questo.. Tuttavia, Simone Bolognesi non si è reso conto di questo stato d’animo della donna che ama. La ragazza, che ha conosciuto al Trono over di Uomini e Donne, ultimamente gli ha domandato di fare dei passi in più nel loro rapporto di coppia e che lui quando gli chiedono di Belen Rodriguez risponda solo: “Ora c’è Federica”.

La reazione dell’ex cavaliere del parterre senior? Eccola: “Ammetto di essere un po’ spiazzato dalle tue richieste”. Poi l’uomo ha precisato di essere una persona abituata a vivere liberamente la sua vita, senza alcun impegno, per tale ragione pensare a un progetto di coppia in questo momento già per lui è una forzatura.

La rassicurazione di Simone Bolognesi alla fidanzata Federica

“Tra noi sono scattati prima un’attrazione e poi un amore. Siamo stati insieme due anni e per più di sette mesi ha vissuto a casa mia. Poi i suoi progetti sono cambiati, il suo sogno era la televisione. Ci siamo lasciati così, senza rancore, forse senza una vera motivazione di coppia, semplicemente perché quando si è molto giovani le vite spesso prendono direzioni diverse”, ha fatto sapere Simone Bolognesi a risposta della lettera scritta dalla fidanzata Federica.

Infine, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne ha rassicurato la compagna su Belen Rodriguez, oltre a invitarla a vivere la loro storia d’amore con grande calma e serenità: “Mi hai chiesto di cancellare questo fantasma che tu vivi come un terzo incomodo nella nostra coppia. Ecco, questa presenza non esiste nel mio cuore, nella mia testa, e se qualcuno mi dovesse chiedere ancora di lei tu, Federica, fatti una risata”.