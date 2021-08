Uomini e Donne, “Ecco la nuova star”: Gemma Galgani fatta fuori, rivelazione della fonte a Canale 5

Gemma Galgani ridimensionata al Trono over: il rumor

I numerosi telespettatori del dating show di Maria De Filippi dovranno dire addio a Gemma Galgani? Nelle ultime ore in rete si sono diffuse a macchia d’olio delle clamorose indiscrezioni sulla prossima edizione, la 26esima, di Uomini e Donne.

La cosa certa è che la dama torinese per il 13esimo anno consecutivo sarà presente nel parterre femminile del Trono over. Eppure, la 71enne piemontese potrebbe essere sensibilmente ridimensionata. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere il prossimo autunno su Canale 5 sia alla torinese che alla sua nuova rivale Isabella Ricci.

La segnalazione della fonte vicina a Uomini e Donne

La clamorosa voce accennata prima è stata rilanciata da una fonte interna alla produzione di Uomini e Donne. Tuttavia questa persona non vuole uscire allo scoperto e vuole mantenere l’anonimato. “Sarà Isabella Ricci la nuova star a settembre”, ha fatto sapere questo soggetto, confidandosi a Nuovo Tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti.

In pratica, nello storico dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, potrebbero esserci nuove gerarchie. Ricordiamo che la dama romana ha fatto il suo ingresso al Trono over sono un paio di mesi prima della chiusura stagionale e ottenndo in pochissimo tempo numerosi consensi sia da parte dei telespettatori da casa che dai cavalieri in studio.

Isabella Ricci soffia il posto a Gemma Galgani?

Nella passata stagione di Uomini e Donne, terminata a fine maggio 2021, Gemma Galgani non ha fatto breccia nel cuore di alcun cavaliere arrivato in studio per lei. Purtroppo per la 71enne torinese la ricerca del suo principe azzurro è ancora attiva e chissà che non riesca a trovarla in questo periodo estivo fuori dal piccolo schermo.

“È stata una stagione faticosa, anche se non sono mancati i raggi di luce e speranza”, ha commentato la piemontese in una recente intervista concessa al periodico Nuovo Tv. E chissà che la prossima edizione del Trono over, all’ombra di Isabella Ricci, non possa essere ancor più faticosa tale ricerca.