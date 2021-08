Santiago sfreccia col monopattino, Belen Rodriguez preoccupata: “Mamma mia! Mi fa paura”

Belen Rodriguez preoccupata per il figlio Santiago

Dopo la nascita della piccola Luna Marì, Belen Rodriguez e la sua famiglia si stanno godendo una vacanza nella meravigliosa isola di Albarella. La modella argentina si trova in quel posto per allontanarsi dall’afosa e caotica Milano e respirare un po’ di aria pura dopo il parto. Nella giornata di martedì l’ha raggiunta anche il suo primogenito Santiago, che giorni prima era stato insieme al padre Stefano De Martino.

A tal proposito, in una Storia di Instagram condivisa dalla modella sudamericana si vede il ragazzino a bordo di uno monopattino elettrico sfrecciare ad alta velocità. Anche se la donna è entusiasta delle capacità del bambino nello stesso tempo è preoccupata che possa farsi molto male. Infatti, nel video la conduttrice di Tu sì que vales ha esclamato: “Mamma mia! Mi fa paura”.

La soubrette argentina si mantiene in forma

Dopo la nascita della sua secondogenita Luna Marì, Belen Rodriguez è tornata ad allenarsi per mantenere il suo fisico asciutto. Nonostante il suo coro è già perfetto, la modella argentina pian piano sta tornando alla routine di prima.

A dire il vero, durante tutta la gravidanza la compagna di Antonino Spinalbese non si è mai fermata con l’attività fisica e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. In quella circostanza faceva degli sport che richiedono meno sforzi, come ad esempio il pilates. Qualche giorno fa, ad esempio, su Instagram la soubrette sudamericana ha caricato una Storia dove la si vede con una personal traine mentre si allena. A corredo del video ha scritto: “Tornando in forma”.

Il grande desiderio di Belen Rodriguez

Sempre nella giornata di martedì, attraverso il suo profilo Instagram ha svelato ai dieci milioni di follower che la seguono qual’è il suo grane desiderio. In pratica, la conduttrice di Tu sì que vales ha raggiunto la felicità grazie alla sua famiglia e all’amore del compagno Antonino Spinalbese che vorrebbe sposarla.

Quindi, dopo tanto tempo è riuscita a realizzare anche il suo sogno di diventare madre di una bambina. La nascita della piccola Luna Marì ha donato una nuova gioia alla donna che ora non desidera altro che la sua vita continui in questa maniera.