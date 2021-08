Oroscopo 13 agosto 2021: chiarimento per Vergine, Scorpione riposatevi

Le previsioni dell’Oroscopo del 13 agosto denota una giornata energica per Scorpione, i quali necessitano di un po’ di riposo. I Vergine, invece, vanno verso un chiarimento con una persona cara, mentre gli Ariete devono essere arguti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Certe occasioni andrebbero presi al volo. Cercate di non temporeggiare specie per quanto riguarda le faccende di tipo professionale. Il vostro cuore batte per una persona speciale, tuttavia, potreste fare fatica ad aprire i vostri sentimenti.

Toro. I tira e molla non fanno sicuramente per voi. Caratterialmente siete persone che hanno bisogno di certezze sia dal punto di vista professionale sia personale. Quando esse faticano ad arrivare potreste cominciare a sentirvi un po’ agitati.

Gemelli. Le previsioni del oroscopo del giorno 13 agosto denotano una giornata piuttosto intrigante. Oggi potresti fare qualche incontro speciale, quindi, se avete un appuntamento cercate di essere impeccabili. Anche in campo professionale potrebbero aprirsi delle opportunità.

Cancro. Se siete in attesa di una risposta smettete di cercare. Talvolta le cose capitano quando meno le si aspettano e sono sicuramente le situazioni migliori. Lasciatevi guidare un po’ di più del vostro cuore e usate meno la ragione per quanto riguarda i sentimenti.

Leone. La luna è leggermente opposta e questo vi rende un po’ inquieti. Il vostro dinamismo potrebbe essere contrastato da un po’ di pessimismo generale. Circondatevi di persone positive in grado di apportare valori aggiunti alla vostra vita e non preoccupazioni.

Vergine. Un chiarimento è in arrivo. Apritevi e manifestate i vostri dubbi e le vostre perplessità. Non lasciate che siano gli altri a decidere al posto vostro. Ricordate che siete padroni della vostra vita e nessuno può sapere meglio di voi cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Previsioni 13 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo frettolosi, spesso venite colti dalla voglia di ottenere tutto nel giro di poco tempo, ma questa non è mai una buona idea. Date tempo al tempo e lasciate che le cose vadano seguendo i loro tempi. Le faccende professionali vanno gestite con una certa cautela.

Scorpione. L’Oroscopo del 13 agosto vi invita a riposarvi. Approfittate di questo fine settimana per concentrarvi un po’ di più sulla famiglia e sulle persone care. In campo sentimentale dovete essere più onesti con voi stessi, non abbiate paura di osare.

Sagittario. Se siete stufi di una relazione, meglio prendere di petto la situazione e affrontarla adesso. Non lasciatevi condizionare dal giudizio delle altre persone e siate più audaci. Sul fronte delle faccende lavorative, invece, tenete gli occhi ben aperti.

Capricorno. Ancora qualche ultimo sforzo e poi, finalmente, arriva il week-end. Siete piuttosto stanchi. Se c’è una cosa che proprio non riuscite a sopportare sono le persone che se ne approfittano. Caratterialmente siete gentili e disponibili, tuttavia, quando assistete a comportamenti opportunisti diventate delle belve.

Acquario. I nati sotto questo segno non amano sentirsi al centro dell’attenzione. Specie dal punto di vista professionale siete sempre stati i fautori della teoria “ara il tuo campo”. Non date peso a ciò che fanno gli altri e difficilmente entrate in competizione. Talvolta, però, un po’ di rivalità serve a migliorare.

Pesci. Le previsioni astrali di oggi denotano una giornata fatta di alti e bassi. La mattinata sarete un po’ più cupi dal punto di vista dell’umore. Dal pomeriggio, però, ci sarà una bella ripresa. Sul lavoro risolvete le ultime questioni in sospeso e prendetevi un momento per voi.