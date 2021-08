Fabrizio Corona, pizzicato con lei: “Ritorno di fiamma?”. La foto che toglie ogni dubbio

Fabrizio Corona fa pace con l’ex Nina Moric

Fabrizio Corona sembra voler dare un calcio al passato. “Che dire… che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l’amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti”, sono queste le parole dell’ex re dei paparazzi che a quanto pare si sarebbe riconciliato con l’ex moglie e madre di suo figlio Carlos Maria, Nina Moric.

L’imprenditore e l’ex modella croata, dopo essersi odiati per diversi anni dopo la separazione, ora sembrano voler finalmente voltare pagina e archiviare i vecchi rancori. Sarà la volta buona?

I due ex coniugi sono tornati insieme? Il rumor

A quanto pare, ad unire Fabrizio Corona e Nina Moric è il loro figlio Carlos Maria, ormai maggiorenne. E chissà che non sia stato proprio il ragazzo a far ragionare i suoi due genitori che in questi anni si sono fatti la guerra a distanza. Nel frattempo, sui suoi canali social, l’ex re dei paparazzi ha condiviso uno scatto che mostra un clima di serenità tra lui e la sua ex coniuge.

Intanto, dopo aver visto la foto in tanti scommettono in un possibile ritorno di fiamma tra loro. Lo scorso giugno il magazine Chi diretto da Alfonso Signorini aveva pubblicato delle immagini della coppia di ex insieme felici e abbracciati, ma poi l’ex modella croata era partita nuovamente all’attacco. (Continua dopo il post)

Fabrizio Corona e Nina Moric sereni per il bene del figlio Carlos

“Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua”, aveva tuonato un paio di mesi fa Nina Moric nei confronti dell’ex marito Fabrizio Corona. Adesso però sembra che tutte quelle incomprensioni siano solo un ricordo lontano.

L’ex re dei paparazzi e la madre di suo figlio Carlos Maria sono tornati a rivolgersi la parola e anche a frequentarsi. Poco prima l’imprenditore aveva condiviso delle foto della famiglia al completo, e adesso è arrivato il suo post d’amore e lo screenshot di una videochiamata a tre.