Grande Fratello Vip, Soleil Sorge entra ma con un suo rivale: si tratta di Onestini?

Mancano ancora poche settimane all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come sempre, anche questa edizione sarà condotta da Alfonso Signorini, e tra i concorrenti sembra ufficiale la presenza di Soleil Sorge. A svelarlo è stato il settimanale Oggi e come è noto a tutti dove c’è lei c’è sempre una polemica che potrebbe contribuire positivamente ad alzare gli ascolti tv.

Stando ad alcuni rumors ricordati in rete da Alberto Dandolo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne troverà nella Casa una persona con cui è in guerra da molto tempo. In un primo momento si era pensato a Luca Onestini ma possiamo confermare che si tratta di un altro ragazzo.

Soleil Sorge in casa ma con un suo rivale

A rispondere a tale domanda ci ha pensato proprio il diretto interessato. Si tratta di Iconize che nelle ultime ore ha risposto a una domanda su Instagram: “Andrai al GF Vip?”. Vi lascio nel dubbio!”.

Sarà proprio lui un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Se ciò fosse vero c’è da dire che Iconize e la Sorge non hanno fatto un buon rapporto in quanto lo scorso anno fu proprio Soiler a smascherarlo su un brutto episodio.

Come in molti ricorderanno l’influencer tuonò contro Marco Ferrero. Il ragazzo aveva simulato un’aggressione omofoba tirandosi un pacco di surgelati all’occhio. Una volta smascherato dall’ex di Onestini nei salotti della d’Urso, Iconize dichiarò di non essere mai stato picchiato, parlando delle presunte violenze subite da un ex fidanzato.

Grande Fratello Vip: Iconize nuovo concorrente?

Il botta e risposta tra i due durò a lungo e anche sui social. La Sorge lo accusò di volersi fare pubblicità in un modo davvero meschino ma alla fine Iconize ebbe il risultato opposto, perdendo milioni di seguaci.

Intanto, se la notizia del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip fosse vera ci sarebbero davvero delle belle. L’influencer per chi non lo sapesse ha avuto una storia con Tommaso Zorzi e i due si sono conosciuti grazie a Aurora Ramazzotti. Secondo alcune indiscrezioni, però, non sono rimasti in buoni rapporti una volta terminata la relazione.