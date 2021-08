Gemma Galgani “costretta” a non avere figli: la verità sulla mancata maternità

Ecco perché l’amatissima dama del trono over di Uomini e Donne non è mai diventata madre

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste di uomini e donne più amate del programma. Anche quest’anno come rivelano le anticipazioni la rivedremo tra il parterre, nonostante si sia detto nelle settimane precedenti che avrebbe abbandonato. Un ritorno, il suo molto atteso, anche perché su vari siti si legge che durante l’estate si è sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico.

Come in molti sanno, Gemma è stata sposata in passato ma il suo matrimonio è durato poco più di due anni e nonostante il grande amore non ha mai avuto figli. Dietro tale ragione ci sarebbe un motivo ben preciso che è venuto fuori solo oggi.

Svelato il motivo per cui Gemma Galgani non ha avuto figli

Nel corso di una recente intervista, Gemma Galgani ha svelato il vero motivo per cui non ha avuto dei figli. La dama, infatti, ha confessato di essere stata molto innamorata del suo ex marito, sposato giovanissima e che proprio per lui aveva abbandonato la sua amata città.

I due avevano deciso di vivere per sempre insieme e di mettere su famiglia ma con il tempo si sono resi conto di essere in grado di non poter mantenere un bambino. All’epoca, ha raccontato la dama lei non lavorare e di conseguenza non aveva una sua indipendenza. Il marito, invece, dipendeva molto dai suoi genitori. Gemma, quindi, nonostante desiderasse dei figli più di ogni altra cosa, è stata costretta a non averne.

Nuovo ritocchino per la dama

Come ha rivelato Riccardo Signoretti, Gemma Galgani si è presentata negli studi di uomini e donne del tutto nuova. Dopo l’intervento ai denti, e il lifting al viso dello scorso anno, pare che nel corso di questi mesi abbia deciso di farsi un altro regalo.

Nonostante i suoi 71 anni, la Galgani resta una donna molto affascinante e anche uomini molto giovani impazziscono per lei. L’indiscrezione riguarda il suo decolletè ma per adesso non ci sono certezze. C’è da dire, però, che se ciò fosse vero Tina Cipollari avrà sicuramente detto la sua e anche quest’anno si prospettano grandi litigate.