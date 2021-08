Pierpaolo Pretelli rasato a zero, fan terrorizzate: svela tutto Giulia Salemi (FOTO)

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi super innamorati

Sono trascorsi diversi mesi da quando il 31enne lucano Pierpaolo Pretelli è entrato nella casa di Cinecittà per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, classificandosi poi al secondo posto. Uscendo dal loft più spiato d’Italia l’ex Velino di Striscia la Notizia ha acquisito un grande successo.

Infatti, oltre ad aver trovato l’amore in Giulia Salemi, il ragazzo ha anche rilanciato la sua carriera che ormai era finita nel dimenticatoio. Un paio di mesi fa il giovane ha pubblicato il suo ultimo singolo, L’Estate Più Calda, diventando una hit estiva.

Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show 2021

Inoltre, qualche settimana fa Pierpaolo Pretelli è stato scelto per far parte del cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Il programma, in onda su Rai Uno nel mese di settembre, sarà ancora una volta guidato dal professionista toscano Carlo Conti.

Una promozione arrivata dopo che gli autori del programma hanno notato una particolare predisposizione del 31enne lucano nell’imitare i personaggi famosi. Infatti, nella casa del Grande Fratello Vip ne ha dato diverse dimostrazioni.

Lo scherzo di Giulia Salemi

Nelle ultime ore Pierpaolo Pretelli è finito anche al centro dell’attenzione per colpa di uno scatto che di certo non è passato inosservato al popolo del web e ai fan dei Prelemi. Infatti, clamorosamente Giulia Salemi postato sulle Stories di Instagram una foto che mostra il 31enne lucano con i capelli rasati a zero. L’influencer italo-persiana ha così fatto intendere che il suo fidanzato avesse fatto un gesto estremo tagliandosi la chioma.

Come era prevedibile, tutti i loro sostenitori sono entrati in panico e hanno immediatamente chiesto spiegazioni alla coppia nata all’interno della casa del GF Vip 5. Nonostante ciò, poco dopo la stessa modella ha confessato di aver voluto fare un piccolo scherzo ai suoi seguaci. L’ex Velino di Striscia la Notizia infatti non si è rasato i capelli, tuttavia lo scherzo è riuscito. Ecco le Stories Ig dell’ex gieffina: