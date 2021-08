Guendalina Tavassi, il marito Umberto l’ha davvero tradita? Parla Lui

L’ex marito dell’influencer fa chiarezza circa presunti tradimenti da lui commessi

Ha fatto molto discutere la separazione tra Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi. La coppia già dopo il periodo natalizio ha dovuto affrontare un grave problema, ovvero all’influencer sono stati rubati dei dati sul cellulare e divulgati video e immagine di lei in atteggiamenti intimi con lo stesso marito.

Poi, improvvisamente è arrivata la separazione, per motivi fino ad oggi misteriosi. In tanti hanno parlato di tradimenti da parte di lui, altri invece hanno insinuato che Guenda e Umberto non andassero già d’accordo da tempo. Ma qual è la verità?

Umberto accusato di aver tradito Guendalina Tavassi

Su entrambe le vicende è intervenuto direttamente Umberto, che nelle scorse ore ha fatto chiarezza su Instagram. Sotto al suo ultimo post sono piovuti centinaia di commenti e anche in questo caso qualcuno ha sottolineato la fortuna che ha oggi nell’aversi ritrovato da solo.

Inoltre, ha ricevuto anche tanti complimenti per il suo ruolo di papà, sempre presente ed educato. Altri, infine, lo hanno additato come responsabile della fine della storia con Guendalina. Un’altra? Corna? Ma invece di sparare caz….e resta in silenzio che fai più bella figura”, ha esclamato il noto imprenditore verso chi l’ha accusato di aver tradito la Tavassi.

La nuova vita dell’influencer romana e dell’ex marito

Umberto ha smentito la voce sul presunto tradimento nei confronti dell’ex moglie. Allo stesso tempo non è sceso nei dettagli, senza rivelare il vero motivo per cui si è detto addio con Guendalina Tavassi.

Ad oggi, lui è felicemente single, e dopo un lungo periodo di ansie e paure, dovute alla separazione, oggi si è detto sereno. Le sue giornate le occupa tra lavoro e figli e quando arriverà l’amore sarà ben contento di potersi dedicare ad una nuova storia.

Diversamente, invece, è la situazione per Guenda. L’influencer da poco è uscita allo scoperto insieme all’imprenditore Federico Perna. I due sono fidanzati e stanno insieme da qualche mese. Di recente sono tornati da un romantico viaggio a Mikonos. Insomma, che dire tra la Tavassi e D’Aponte è davvero finita.