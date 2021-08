Miryea Stabile confessa: “Dopo L’Isola dei Famosi non spreco più il cibo”

Miryea Stabile non fa più spreco di cibo dopo L’Isola dei Famosi

Chi ha seguito la 15esimma edizione de L’Isola dei Famosi vinta da Awed sa perfettamente che tra i concorrenti c’era anche Miryea Stabile. L’ex Pupa nelle ultime ore si è lasciata andare ad una confessione privata.

Nello specifico, attraverso Instagram ha detto cosa non fa più nella vita di tutti i giorni dopo l’esperienza vissuta in Honduras. “Dopo aver partecipato al reality non ho più sprecato cibo”, ha detto l’ex naufraga bresciana aprendo il suo cuore a tutti coloro che la seguono sul noto social network.

La confessione dell’ex naufraga

Dopo aver vinto l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, Miryea Stabile si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla sua recente partecipazione alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo quell’esperienza la modella bresciana e super attiva sui suoi canali social. A tal propositi, sempre su Instagram a rivelato a tutti i follower che ci sono stati dei cambiamenti nella sua vita. Tutto questo da quando è tornata alla normalità.

La ragazza per iniziare ha fatto una riflessione dopo essersi vista un film. “Lascia un angoscia allucinante, ma credo sia lo specchio della società. C’è chi ha veramente di tutto e serpera, e poi chi non ha davvero nulla. Il fatto che come simbolo venisse usato del cibo mi ricordava molto l’isola”, ha fatto sapere l’ex concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

La precisazione di Miryea Stabile

Miryea Stabile dopo aver detto ai suoi seguaci di essere ornata alla vita di tutti i giorni, sempre con delle Stories su Instagram che ha confidato anche di non aver più fatto spreco di cibo. Rivolgendosi a tutti coloro che la seguono sul social network, ha aggiunto: “Non ho più mangiato di quanto era necessario per sentirmi sazia”.

In conclusione, la vincitrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha fatto un’altra precisazione: “Il frigo a casa mia a Milano non è mai pieno e a dir la verità non lo è mai nemmeno stato”.