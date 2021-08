Gemma Galgani, spuntano le prime foto del seno rifatto della dama, lei: “Ho il seno di quando ero ragazzina” (FOTO)

Da quando Uomini e Donne ha riaperto i battenti non si è fatto altro che parlare dell’intervento al seno a cui si è sottoposta Gemma Galgani e, finalmente, ci sono le foto. La dama ha effettuato una mastoplastica additiva per aumentare il volume del suo decolleté e per renderlo più “giovane”.

Fino ad ora, però, l’argomento è stato sulla bocca di tutti senza che nessuno potesse giudicare effettivamente il lavoro svolto in quanto mancassero delle immagini sul web. Ebbene, esse sono finalmente uscite.

L’intervento al seno di Gemma Galgani

L’estate non ha portato a Gemma Galgani un nuovo amore, ma sicuramente un seno nuovo di zecca e le foto sono da urlo. La protagonista si è sempre contraddistinta per il suo essere magra e longilinea, caratteristica spesso presa di mira da Tina Cipollari, che di curve ne ha in abbondanza. A quanto pare, questo era un difetto che turbava anche la dama bianca, al punto da spingerla a ricorrere, ancora una volta, alla chirurgia estetica.

Gemma, dunque, ha rifatto il seno e lo ha sfoggiato per la prima volta durante le prime registrazioni di Uomini e Donne. Tuttavia, i presenti in studio non hanno potuto fare delle foto che riprendessero il cambiamento della donna, pertanto, il pubblico da casa è stato costretto a parlare della questione senza guardare delle immagini. A soddisfare la curiosità dei fan, però, ci ha pensato Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo Tv.

Le foto del decolleté e le confessioni della dama

Su tale rivista, infatti, sono state pubblicate le foto esclusive del seno rifatto di Gemma Galgani. Quest’ultima ha rilasciato anche un’intervista in cui ha parlato dei motivi che l’hanno spinta a ricorrere alla chirurgia e di come sia andata l’operazione. Tra le varie dichiarazioni, quella che salta subito all’occhio è il fatto che la Galgani ritiene che, con questo intervento, sia riuscita a recuperare il seno di quando era una ragazzina.

Nell’immagine di copertina del magazine, infatti, la donna sfoggia un sorriso smagliante, anch’esso rifatto anni fa a seguito di un intervento ai denti. La protagonista, poi, indossa un tailleur blu e un body nero di pizzo abbastanza scollato e succinto. Da tale indumento, infatti, è possibile prendere perfettamente visione delle modifiche apportate alla parte anteriore del corpo della torinese. La dama, inoltre, ha confessato di essere ricorsa ai bisturi in quanto ha ceduto alla vanità.