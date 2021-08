Battuta razzista di Bertolaso: “Diventano gialli, no cinesi”, la Branchetti storce il naso (VIDEO)

Battuta di Guido Bertolaso a Morning News

Nel primo appuntamento settimanale di Morning News, la padrona di casa Simona Branchetti ha ospitato in collegamento Guido Bertolaso. L’ex capo della Protezione Civile ha commentato il ritorno in zona gialla della Sicilia, causato dall’aumento dei contagi con conseguente l’alto numero di ricoveri causati dal Covid negli ospedali dell’isola.

A quanto pare la Regione è l’ultima in Italia nell’aver effettuato i vaccino anti-Covid. “La vaccinazione è su base volontaria ma in Sicilia c’è ancora una resistenza a vaccinarsi che non si riesce a vincere nonostante tutte le campagne di sensibilizzazione. Oggi forse i siciliani capiranno che diventando gialli, non cinesi, gialli da un punto di vista epidemiologico e purtroppo di un altro colore fra qualche settimana…”, ha detto Bertolaso.

La reazione di Simona Branchetti alla battuta di Bertolaso

Una battuta, quella fatta dall’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso che il popolo del web ha considerato razzista. Anche la padrona di casa di Morning News, Simona Branchetti ha fatto un sorriso smorzato causato dal forte imbarazzo.

Nonostante questo piccolo incidente di percorso, il format estivo di Canale 5 in questo mese e mezzo ha convinto i telespettatori e per tale ragione ha allungato la messa in onda di altre due settimane, facendo così slittare il ritorno di Mattino Cinque di Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Mattino 5 slitta di due settimane

Il ritorno sul piccolo schermo di Francesco Vecchi e Federica Panicucci con Mattino 5, inizialmente stando ai palinsesti era previsto per lunedì 6 di settembre, ma ora è slittato di un paio di settimane. A renderlo noto è stato la scorsa settimana il giornalista Giuseppe Candela con un articolo su Dagospia.

“CANDELA FLASH! – MATTINO BOLLENTE A CANALE 5. MORNING NEWS, L’ESPERIMENTO A COSTO ZERO CONDOTTO DA SIMONA BRANCHETTI, FUNZIONA E VIENE PREMIATO: LA TRASMISSIONE SI ALLUNGHERA’ DI DUE SETTIMANE FACENDO SLITTARE, A SORPRESA, MATTINO 5 AL 20 SETTEMBRE. COME AVRANNO REAGITO ALLA NOTIZIA I CONDUTTORI FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI?”, si legge sul portale web.