Grande Fratello Vip 6, addio alla diretta? Ecco le ultime novità

Dagospia fa chiarezza sulla diretta nella Casa del Gfvip

Il prossimo lunedì 13 settembre, debutterà la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Come negli ani precedenti, anche adesso al timone troveremo Alfonso Signorini, accompagnato da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Dopo l’annuncio ufficiale delle prime due concorrenti, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, Dagospia ha rivelato che la figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmie Carrisi, non varcherà la porta rossa. Ma non è tutto.

Grande Fratello Vip: Jasmine Carrisi non entra in casa

Dagospia è stato molto chiaro e sul portale si leggono tali parole: “E’ tutto pronto per il GFVip e alla conduzione Alfonso Signorini sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella casa non ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso.

Dopo l’esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l’esito positivo ma alla fine l’accordo non sarebbe stato trovato”, ha fatto sapere il noto giornalista. Poche ore fa, invece, è stata confermata anche la presenza del modello Samy Youssef.

Cambia la diretta: ecco quando va in onda il reality

Come già detto in precedenza, l’esclusione di Jasmine Carrisi non è solo l’unica novità. Al Grande Fratello Vip 6 cambieranno molte cose, tra queste anche la diretta. Il portale, diretto da Roberto D’Agostino, informa che il reality tornerà 24 ore su 24, contrariamente a quanto era stato annunciato l’anno scorso. I telespettatori, potranno gioire per tale scelta e vedere i propri beniamini senza mai interruzione.

“Su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita”, fa sapere Dondolo. Diretta che sarà trasmessa sul canale 34 del digitale terrestre. Altra cosa importante, il periodo di durata: pare infatti che la reste stia pensando di prolungare ancora di più le puntate fino a un totale di sette mesi. Molti cambiamenti riguarderanno anche la casa. La famosa “Casa di Cinecittà” sarà ancora più attrezzata e moderna.