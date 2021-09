Daniele Interrante innamorato: il suocero è più giovane dell’ex tronista (FOTO)

Daniele Interrante è felicemente fidanzato con la 20enne Margherita

A quanto pare l’ex tronista Daniele Interrante avrebbe trovato di nuovo l’amore. A renderlo noto ci ha pensato Alessandro Rosica attraverso il suo profilo Instagram. Nello specifico, l’esperto di gossip nelle ultime ore ha reso noti alcuni dettagli della relazione sentimentale dell’ex opinionista di Barbara D’Urso.

Il ragazzo di origini siciliane avrebbe iniziato una storia con giovane, con la quale convivrebbe nel capoluogo lombardo da ben due anni. Sembra che la ragazza in questione ha 20 anni, mentre l’ex volto del Trono classico ne ha spento 40 e il prossimo dicembre spegnerà 41 candeline. Fin qui nulla di anomalo se non fosse per una curiosità legata al suocero di Interrante.

Daniele Interrante, il suocero è più giovane di lui

Sempre su Instagram, l’investigatore social Alessandro Rosica ha aggiunto anche che la fidanzata di Daniele Interrante si chiama Margherita. I due innamorati sarebbero molto affiatati e non sarebbe usciti sin da subito allo scoperto perché un paio di anni fa la giovane era ancora minorenne.

L’influencer sui social ha fatto sapere che il ‘suocero’ dell’ex tronista di Uomini e Donne è più giovane dello stesso Interrante, avendo 39 anni. Ovviamente anche in questo caso vale il famoso detto: ‘l’amore non ha età’. In questo caso però nessuna malalingua ha criticato il collega di Costantino Vitagliano dato che la storia tra Margherita e l’ex opinionista di Barbara d’Urso sembra essere sincera e pura.

Margherita è molto riservata e studia all’Università

Ma le curiosità non sono terminate qui. Infatti sempre su Instagram ‘influencer Alessandro Rosica ha assicurato che Margherita è una ragazza molto riservata, che sta frequentando l’università. “Una ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati e per ora”, ha scritto l’esperto di gossip sui suoi social.

Aggiungendo anche che la giovane ha conosciuto anche la figlia di Daniele Interrante che ha avuto dall’ex gieffina Guendalina Canessa. Nel post con cui è stata data resa nota la curiosità, sono state condivise un paio di foto della coppia. Eco il post in questione: