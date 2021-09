Emma ha perdonato Belen dopo il tradimento con Stefano? Lei: “Non ha fatto niente di male”

Emma Marrone e la storia naufragata con Stefano De Martino

Come tutti ben sanno Emma Marrone deve il suo successo e popolarità grazie alla sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. La cantante salentina oltre ad aver vinto il programma, successivamente ha accettato la proposta di Queen Mary facendo la coach per alcune stagioni. Tuttavia, la professionista viene ricordata anche per una vicenda di gossip che ha tenuto banco sul web e sulle riviste di pettegolezzi per tanto tempo.

Stefano De Martino subito dopo aver chiuso con Emma Marrone si è innamorato di Belen Rodriguez, tutto nello stessi programma televisivo in cui era nato l’amore tra il ballerino e la Marrone. Questo colpo di scena ha fatto bene a giornali e siti, tranne che a Emma, che per alcune settimane si è dovuta sorbire i balletti del napoletano con la modella argentina.

La cantante salentina ha perdonato Belen Rodriguez?

Da quella vicenda è ormai passato un decennio ormai, Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo un matrimonio e una reunion non stanno più insieme. Inoltre, Emma Marrone si è lasciata alle spalle questa vicenda. Tra la cantante salentina e il conduttore di Stasera tutto è Possibile ora i rapporti sono ottimi e lei non gli porta nessun rancore.

Ma la stessa cosa varrà per la soubrette argentina che un mese fa è diventata madre per la seconda volta? Sembra proprio di sì. Qualche giorno fa, infatti, su Tik Tok gira un video di una diretta Instagram, in cui la giurata di X Factor dice di non avere nulla da perdonare alla padrona di casa di Tu sì que vales.

La risposta di Emma Marrone alla domanda di una follower

Nel video in questione che circolano su Tik Tok ma estrapolato da una diretta Instagram, Emma Marrone parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha detto: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare”. Dopo tali affermazioni, nei prossimi giorni arriveranno le repliche da parte dei diretti interessati? Staremo a vedere anche se ne dubito fortemente.