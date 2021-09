Grande Fratello Vip 6, svelati i 22 concorrenti in gara: ecco il cast completo

Grande Fratello Vip 6, il cast è completo

Dopo voci e indiscrezioni circolate in queste settimane, finalmente la sesta edizione del Grande Fratello Vip ha il suo cast definitivo ed ufficiale. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia saranno ben 22 vipponi. Tuttavia, l’ingresso sarà scaglionato metà durante la puntata di lunedì 13 settembre e l’altra metà durante la puntata di venerdì 17 settembre 2021.

Nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini troveremo 11 uomini ed 11 donne, anche se a dire il vero gli inquilini saranno 24 visto che le sorelle Hailé Selassié sono un trio ma contano come un solo concorrente.

Davide Silvestri è l’ultimo concorrente del GF Vip 6

Nelle ultime ore il blogger Davide Maggio ha annunciato l’ultimo nome e si tratta dell’attore Davide Silvestri. Quest’ultimo ha recitato nella soap opera nostrana Vivere e in passato ha partecipato come concorrente anche alla prima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Rai Due e condotta da Simona Ventura.

“Nato a Milano il 17 maggio 1981, Silvestri si è inizialmente mosso come modello e nel campo della pubblicità. In seguito, all’età di 17 anni, ha dato il via alla carriera d’attore. Il primo ruolo importante è stato quello in Vivere, che lo ha portato, ogni giorno, nelle case degli italiani dal 1999 al 2003. Dopo l’esperienza nella soap, ha preso parte a diverse fiction: da Capri a I Fratelli Benvenuti, passando per Don Matteo, Che Dio Ci Aiuti e Squadra Mobile. Non sono mancati nemmeno ruoli al cinema, tra cui quelli in Vita Smeralda, La Fidanzata di Papà e A Natale Mi Sposo. Ha studiato all’Accademia dei Filodrammatici di Milano”, riporta il portale web.

Grande Fratello Vip 6, il cast completo

Dunque, finalmente si ha adisposizione il cast completo dei concorrenti che tra lunedì e venerdì prossimo varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Ecco l’elenco: Ainett Stephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella.

Ma anche le sorelle etiopi Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Raffaella Fico e Tommaso Eletti.