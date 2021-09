Sabrina Salerno esplosiva in bikini, il costume azzurro non contiene le grazie -FOTO

Applausi per la bellissima Salerno che sa ancora stupire con scatti super bollenti

Continua a far sognare il pubblico maschile Sabrina Salerno che nonostante i suoi quasi sessant’anni sfoggia ancora un fisico da urlo. La show girl si sta godendo forse il miglior momento della sua estate e attraverso i social racconta come trascorre le sue giornate. Dettagli e attimi del suo quotidiano che ovviamente fanno molto piacere ai suoi seguaci, che non perdono occasione per ringraziarla.

Sabrina Salerno in barca: il costume non contiene tutto

Tutti i fan ammirano l’abbondanza delle forme strepitose di Sabrina Salerno. Il suo fisico mozzafiato l’accompagna fin dagli esordi e tra musica e bellezza, la cantante dagli anni ’80 ad oggi ha fatto perdere la testa a milioni di uomini.

La nuova foto postata sui social poche ore fa non è da meno. Infatti, l’artista si è mostrata come sempre in tutto il suo splendore. Un fisico da urlo, addominali scolpiti e seno abbondante. A rendere il tutto ancora più particolare anche la location, ovvero una barca.

Possiamo dire con certezza che Sabrina può fare invidia a chiunque e né la Canalis e tanto meno la Marcuzzi sono riuscite a tenere il suo passo e, forse, nemmeno la chiacchieratissima Diletta Leotta.

La cantante manda in delirio i suoi seguaci

A più di cinquant’anni, Sabrina Salerno sta vivendo un nuovo periodo di popolarità. Una sorta di seconda giovinezza visto il suo carisma ma anche il modo in cui i fan la sostengono e l’ammirano. Dagli ultimi scatti postati su Instagram, dove conta oltre un milione di follower, la cantante ha pubblicato delle immagini che hanno scatenato gli animi.

Una giornata passata in barca a vela, con un costume azzurro che fatica contiene le sue forme. Sabrina come si vede, è seduta sulle scale quasi come se volesse tuffarsi. Inutile dire la reazione dei fan che oltre a lasciare più di 50 mila like, l’hanno sommersa di commenti. Tra questi non sono mancati messaggi di affetto e complimenti e più di un seguace l’ha paragonata ad una dea.