Raffaella Fico e Soleil Sorge litigano durante la prima puntata: “Sei perfida, mi hai detto una parolaccia” (VIDEO)

Scintille al primo appuntamento del GF Vip 6

Lunedì sera su Canale 5 ha preso il via la sesta edizione del Grande Fratello Vip e già c’è stata una litigata tra due concorrenti. Stimo parlando di Raffaella Fico e Soleil Sorge che, per colpa delle nomination, hanno avuto una discussione.

Ad accendere la miccia fra le due gieffine è stato il conduttore Alfonso Signorini nel momento in cui ha detto una “faccia strana” della Fico quando ha salutato per la prima volta l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Al momento di fare le nomination, quest’ultima ha usato proprio l’aneddoto del direttore del magazine Chi per nominare l’ex di Balotelli. Andiamo a vedere cosa è accaduto in tarda serata.

L’ex corteggiatrice nomina la Fico

Chiamata in causa da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip 6, al momento delle nomination, l’ex naufraga Soleil Sorge ha detto: “Chi nomino? Raffaella Fico, perché mi hai detto che mi guardava male e quindi ho deciso di fidarmi di te, Alfonso. Con Manila ho avuto un momento buffissimo, con Carmen abbiamo parlato di ballo, Katia stessa cosa, Ainett era la mia vicina di stanza, le ragazze le conosco… Quindi per esclusione bye b!tch!”. (Continua dopo il video)

Raffaella contro Soleil: “Sei perfida!”

Ovviamente la replica di Raffaella Fico alla nomination di Soleil Sorge non si è fatta attendere. L’ex gieffina, infatti ha detto: “E pensare che prima mi stavi antipatica, poi ho cambiato idea.. Ora la ricambio di nuovo“.

Per poi continuare così: “Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia se non erro, non è carina da dire, non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa. Non me la sono presa ma non potresti nemmeno citarlo quella roba. Ci sono milioni di italiani che ci guardano! Mammamia come sei perfida! Fra donne dovrebbe esserci solidarietà però non le sto simpatico, va beh!”.