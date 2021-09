Guendalina Tavassi torna su Instagram, ma è mistero sull’aggressione: l’ex compagno e l’ex marito svelano retroscena (VIDEO)

La presunta aggressione subita da Guendalina Tavassi sta diventando un giallo e a rendere la situazione ancora più fitta è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo Instagram. Dopo due giorni di totale silenzio, infatti, la dama è tornata a registrare dei video ed ha menzionato quanto accaduto.

La dama, però, è stata alquanto reticente ed ha detto di non poter rivelare il nome dell’aggressore. Nel frattempo, però, il suo ex compagno, padre della primogenita Gaia, e il suo ex marito Umberto D’Aponte hanno svelato dei retroscena inediti.

Il ritorno su Instagram di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è tornata su Instagram con il volto tumefatto. L’influencer ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro i quali hanno mostrato apprensione e preoccupazione per l’incresciosa vicenda, tuttavia, ha detto di non poter parlare. La dama, infatti, ha confessato che la questione sia molto seria, pertanto, è nelle mani degli avvocati e lei non può proferire parola in merito. In particolare, non può assolutamente fare la vittima dell’aggressore.

Ad ogni modo, la protagonista ha detto che, d'ora in poi, tornerà alla sua vita di sempre e proverà a gettarsi alle spalle questo increscioso episodio. Ad un certo punto, però, la dama ha lanciato frecciatine ad una persona ignota in cui ha esortato costui a raccontare la verità se ha il coraggio, in quanto lei non può. Al momento non si sa chi possa essere la persona misteriosa, tuttavia, in molti ritengono che si tratti del suo ex marito Umberto.

L’intervento degli ex dell’influencer

Quest’ultimo, infatti, sul suo account di Instagram ha lanciato dei messaggi piuttosto criptici, che molti hanno ritenuto fossero diretti a Guendalina Tavassi. Nello specifico, il ragazzo ha detto che in questi giorni sta ascoltando solo stupidaggini, pertanto, ha deciso di fare un po’ di sport per scaricare la tensione. In seguito, poi, sulla vicenda è intervenuto anche l’ex compagno di Guendalina, ovvero il padre di Gaia, la primogenita che ha pubblicato lo scatto di sua madre con il volto tumefatto.

Il giovane ha scritto una frase piuttosto forte tra le sue IG Stories. In particolare, ha detto che non può essere definito uomo un essere umano che maltratta una donna. Con queste parole, dunque, il protagonista ha lasciato intendere che la Tavassi possa essere stata aggredita da un uomo. Ad ogni modo, al momento queste sono tutte supposizioni in quanto la verità ufficiale non è ancora venuta fuori.