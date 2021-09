Uomini e Donne, Armando Incarnato scoppia in lacrime in studio per la figlia: cosa è successo (VIDEO)

Nel corso della puntata del 17 settembre di Uomini e Donne, Armando Incarnato è scoppiato in lacrime. Il cavaliere pare abbia iniziato in modo completamente differente questa edizione.

Apparentemente sembra molto più profondo e intenzionato davvero ad incontrare la donna che lo accompagnerà per il resto della vita. Il giovane si sta mostrando molto più sensibile, forse perché sta affrontando una situazione familiare piuttosto importante. Scopriamo di cosa si tratta.

Perché Armando è scoppiato in lacrime

Armando Incarnato è scoppiato in lacrime durante la puntata di venerdì di Uomini e Donne. L’esponente del parterre maschile sta conoscendo una ragazza nuova ma, durante il dibattito, ha tirato fuori un retroscena molto delicato inerente la sua famiglia. In particolar modo, il protagonista ha detto di trovarsi in un momento piuttosto difficile in quanto sua figlia sta per andare a vivere definitivamente con la madre e il suo nuovo marito.

L’ex di Armando, infatti, si è costruita una famiglia con un altro uomo, con il quale presto convolerà anche a nozze. Incarnato è felice che sua figlia vivrà in una famiglia affiatata e con un uomo che le vuole molto bene. Ad ogni modo, questa novità lo spaventa anche moltissimo, al punto da scoppiare a piangere. Maria De Filippi, allora, è intervenuta per provare a calmarlo.

Le paure di Incarnato e l’intransigenza del pubblico

La conduttrice ha detto che questo cambiamento non inciderà assolutamente nel suo ruolo genitoriale, pertanto, deve essere tranquillo. Armando incarnato ha annuito, ma non è riuscito a fermare le lacrime. A quel punto, allora, la padrona di casa ha deciso di interrompere la conversazione e far ballare i presenti in studio. Nel frattempo, però, sono stati molti gli utenti del web che hanno commentato l’accaduto. Molte persone si sono scagliate contro il napoletano accusandolo di aver solo finto per impietosire i presenti in studio.

Diversi utenti, sia di Twitter sia di Instagram, hanno ritenuto assolutamente fuori contesto lo sfogo di Armando. Ad ogni modo, tra i vari commenti c’è anche chi si è mostrato molto comprensivo nei suoi confronti per la situazione che sta affrontando. Allo stesso modo, anche la dama che sta frequentando è rimasta molto colpita dalle sue parole ed ha intenzione di continuare a conoscerlo. Anche se non nutre ancora piena fiducia, sente di dover seguire il suo istinto. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire.