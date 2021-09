Tommaso Zorzi svela come ha corteggiato Tommaso Stanzani: “Me l’ha indicato Maria De Filippi”

Tommaso Zorzi ospite al GF Vip Party

Prima del terzo appuntamento del Grande Fratello Vip 6 su Mediaset Infinity è andata in onda una nuova puntata del GF Vip Party condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. A tal proposito ospite della serata è stato il fratello maggiore di quest’ultima, Tommaso.

In quella circostanza il vincitore della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini ha svelato, fra una chiacchiera e l’altra, come ha conosciuto il suo attuale fidanzato Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Il rampollo spiega come ha conosciuto Tommaso Stanzani

Intervenuto in collegamento con il GF Vip Party, Tommaso Zorzi ha svelto agli utenti di Mediaset Infinity come ha conosciuto il suo fidanzato Tommaso Stanzani. Il rampollo milanese ha riferito che l’ha visto per la prima volta nell’ufficio di Maria De Filippi.

“Là lei ha tipo venti televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici e mi ha fatto vedere questo Tommaso dicendomi che secondo lei poteva essere per me, così mi ha messo questo tarlo. Quando Tommaso è uscito gli ho scritto, ci siamo visti ed il resto è storia. Gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi”, ha dichiarato il vincitore del Grande Fratello Vip 5. (Continua dopo il video)

Ma com’è nato l’amore tra Tommaso e Tommaso? Ora in diretta a #GFVIP Party! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! Seguite ORA la direttahttps://t.co/0ozXzmUrBK pic.twitter.com/r8b5tYrSoT — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2021

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme grazie alla De Filippi

In questi mesi Tommaso Zorzi non ha mai parlato di questa vicenda, ovvero di come ha conosciuto il suo fidanzato Stanzani. A dire il vero qualche tempo fa solo il magazine Chi, di Alfonso Signorini aveva scritto qualcosa a riguardo.

“Tutto è cominciato quando l’influencer ha incontrato Maria De Filippi per una chiacchiera e un caffè post GF Vip. La conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione. Proprio lì c’è stato il primo sguardo tra i due Tommaso. Poi è arrivato un messaggio in direct, privato, sui social, fino al primo appuntamento e all’amore alla luce del sole”, si leggeva sulla nota rivista di gossip.