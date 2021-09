Katia Ricciarelli furiosa in nottata: “Non fatemi passare per pazza, molto grave quello che avete fatto”

Katia Ricciarelli sbotta coi gieffini: il motivo

Dopo la sfuriata della settimana scora dovuta ad uno scherzo che non ha gradito, nelle ultime ore Katia Ricciarelli ha avuto un’altra dura reazione con i suoi compagni d’avventura al Grane Fratello Vip 6. Nel dettaglio, nella serata di mercoledì i gieffini hanno iniziato a giocare a Lupus in Fabula, ma nessuno di loro si è ricordato di spiegare le regole alla cantante lirica, che non si è sentita inclusa dal gruppo.

La soprano delusa dal comportamento degli altri concorrenti si è alzata dal tavolo allontanandosi da loro. A quel punto si è alzata anche Carmen Russo ha provato in tutti i modi di tranquillizzare l’ex moglie di Pippo Baudo, che però è sbottata anche contro di lei: “Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?!”‘. Guardate che non ho torto“.

Katia Ricciarelli si sfoga con Tommaso, Giucas e Carmen

Dopo essere andata via dal tavolo, Katia Ricciarelli ha deciso di sfogarsi con una parte dei gieffini, ovvero con Carmen Russo, Giucas Casella e Tommaso Eletti. La cantante lirica nel frattempo si era rinchiusa nella sua camera da letto. I tre dopo diversi minuti hanno privato in tutti i modi a spiegarle che nessuno voleva escluderla. Ma lei non credendo alle loro parole li ha cacciati dalla sua stanza.

“Volevate la guerra? La guerra l’avete avuta adesso bene. Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata. Non è vero nulla che non volevo giocare con voi, chi ve l’ha detto? Ormai non torno, no, mi è passata la voglia. Se devo uscire esco volentieri a questo punto. Tanto se devo stare con questa gente che un giorno fa una faccia e quello dopo un’altra. Io penso che siete stati dei grandi maleducati. Io avevo anche chiesto le regole del gioco, perché non le avevo comprese”, ha tuonato la soprano.

La soprano furiosa con il resto dei coinquilini

Ma lo sfogo di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 6 non è finito qui. La donna, visibilmente irritata, ha detto che quello che è successo è molto grave. Lei si è sentita come una cretina perché il resto del gruppo non ha provato coinvolgere tutti.

“Non credo proprio di aver sbagliato io. Come un’imbecille mi sono trovata seduta a un tavolo senza sapere cosa fare. Purtroppo mi avevano avvisata che sarebbero successe certe cose e certi equilibri sarebbero andati così, però non mi piace. Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto. Vogliono avere pure ragione questi? Devono imparare l’educazione”, ha concluso l’ex moglie di Pippo Baudo.