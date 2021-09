GF Vip, Clarissa Selassié nella notte parla dei suoi fidanzati calciatori: la regia stacca

Le confessioni di Clarissa Selassié

E se in queste prime due settimane del Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié sta avendo un piccolo flirt con Manuel Bortuzzo, la sorella Jessica nella serata di martedì ha dormito con il modello Samy Youssef.

Mentre l’unica ad non accoppiata è Clarissa Selassié. Tuttavia, la giovane non si sta perdendo d’animo, perché conversando con l’ex tronista Sophie Codegoni nella notatta ha confessato che se dovesse provare un certo interesse per un compagno d’avventura non si farebbe troppi problemi a dirglielo.

La principessina parla di calciatori

Parlando con Sophie Codegoni nel cuore della notte, la principessina etiope Clarissa Selassié ha detto che dentro la casa di Cinecittà non si sta nemmeno trattenendo. Perché ad oggi lì dentro non c’è nessuno che le piace sul serio. “Se qui dentro trovo uno che mi prende sia di aspetto fisico che mentalmente allora vado e rischio. Tipo Samy è bello, mi piace, ma finisce lì. Sono single, ma nel mio cuore mi sento fidanzatissima. Sarà lui quindi a trarre le sue conclusioni. Ci siamo lasciati perché non voleva che venissi qui. Mi ha ricattata, ‘se vai al GF Vip ti lascio’. Così l’ho lasciato io”, ha dichiarato la gieffina.

Quest’ultima, inoltre, ha anche detto di essere uscita con dei calciatori: ”Se ho avuto degli sportivi? Sono uscita con un po’ di calciatori della Roma e della Lazio. Ah sì, anche uno della Juve e…“. A quel punto la regia del GF Vip ha immediatamente cambiato inquadratura, ma ormai i telespettatori avevano già sentito tutto,

Clarissa Selassié parla dei suoi fidanzati nel mondo dello spettacolo

Non soltanto calciatori e sportivi, la principessa Clarissa Selassié qualche giorno fa ha parlato anche di un altro tipo di fidanzati. Pare infatti che la gieffina sia uscita con nomi noti del mondo della musica. “Nella mia vita sono stata con persone molto conosciute del mondo dello spettacolo e della musica“, ha fatto sapere la giovane.