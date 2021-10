GF Vip, Lulù Selassié offende Daniele Silvestri: “Spero che esca quella mer*a”

Tensione tra Lulù e Daniele: il motivo

In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip che si appresta alla terza settimana di programmazione, senza ombra di dubbio coloro che si sono esposte maggiormente e hanno creato delle dinamiche sono le sorelle di origini etiopi Selassié.

Domenica pomeriggio, ad esempio, Clarissa ha attaccato pesantemente Davide Silvestri dandogli del falso e del maleducato. Immediatamente dopo è toccato all’altra, Lulù Selassié, che mentre era in giardino con la sorella ha affermato: “Speriamo che rimane Amedeo. E spero anche che vada via quella me**a“.

Lulù Selassié vuole Daniele fuori dalla casa del GF Vip 6

Lulù Selassié che nel frattempo continua a flirtare con Manuel Bortuzzo, se l’è presa con Davide Silvestri perché immediatamente dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 in onda venerdì sera su Canale 5, lui(per scherzo ha detto a Sophie Codegoni: “Bacialo tu Manuel visto che non hai il rossetto e non lo macchi“. In poche parole, tutta questione di gelosie.

Davide Silvestri rimprovera Lulù Selassié al GF Vip 6

Qualche giorno fa al Grane Fratello Vip 6 Daniele Silvestri ha avuto un confronto con Lulù Selassié e l’attore le ha ribadito di non essere un falso e vuole dirle le cose in faccia. Quella storia con Soleil Sorge a lui non è piaciuta assolutamente. Da spettatore lui vede delle persone che si stanno accanendo più del dovuto su una cosa.

“E te lo dico in faccia, così nessuno può dire che sparlo alle spalle. Secondo me avete percepito che lei è più forte di voi e in gruppo la volete attaccare quando c’è una falla. Ok, ha fatto uno scivolone, ma volete attaccarla su una piccola cosa che è successa. Perché Perché lei è più forte e così la volete eliminare. Se invece aveste detto ‘Soleil ci hai ferito, non dire più quella parola perché puoi urtare la sensibilità di molte persone e fai una pessima figura’. Invece no, l’avete attaccata in gruppo per giorni, non accettando anche le sue scuse”, ha dichiarato l’ex volto di Vivere.