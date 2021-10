Alex Belli non può avere figli? L’inaspettata confessione della moglie Delia Duran: “Ha dei problemi”

Delia Duran ha rilasciato un’intervista al magazine Chi in cui ha parlato di suo marito Alex Belli e di un suo problema legato alla possibilità di avere figli. La donna ha fatto una confidenza che nessuno si aspettava e che ha spiazzato e rattristato i numerosi fan.

Stando a quanto emerso, la coppia desidererebbe tanto avere un bambino, tuttavia, pare ci siano degli impedimenti che dipendono proprio dal concorrente del GF Vip. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Il problema di Alex Belli per cui potrebbe non avere figli

In queste ore, i fan di Alex Belli sono venuti a conoscenza di un problema che l’attuale concorrente del GF Vip ha e che gli sta impedendo di avere figli. Delia e Alex si sono sposati di recente con una cerimonia molto semplice, intima e giovanile. Il loro amore li ha portato fino a desiderare un matrimonio e anche un figlio. I due, infatti, stanno provando ad avere un bambino, in quanto è un grande desiderio di entrambi. Ad ogni modo, stanno sorgendo alcuni problemi.

Nel notare le difficoltà a concepire, infatti, i due si sono recati da dei medici per affrontare la vicenda e per capire che cosa stesse accadendo. La Duran ha dichiarato di essere in perfetta salute. Lei, infatti, non ha nessun tipo di problema e potrebbe avere figli in qualunque momento. Gli esiti degli esami di Alex, invece, hanno portato alla luce alcune problematiche.

Le altre confessioni di Delia Duran

Delia, chiaramente, non è voluta entrare nel merito della vicenda, tuttavia, ci ha tenuto a precisare che Alex Belli rischia di non poter avere figli. Questa non è una sentenza definitiva, in quanto pare ci siano delle cure a cui si sta sottoponendo per ovviare a questo problema. Tuttavia, in questo momento risulta alquanto complicato riuscire nell’intento. Nel corso dell’intervista con il magazine Chi, poi, la Duran ha parlato anche del loro amore e, soprattutto, del problema della gelosia.

Lei è sempre stata molto gelosa di suo marito. Con il passare del tempo, però, ha imparato a dosare questo aspetto di sé. Ad oggi, infatti, ritiene di aver fatto davvero dei progressi in questo senso. Adesso è molto più controllata nelle reazioni, forse anche perché l’attore non le sta dando modo di essere gelosa. Non ci resta che attendere per vedere come commenterà Alex queste confessioni.