GF Vip, Manuel Bortuzzo pronuncia la N-word e Lulù se la ride: sul web scoppia il caos (VIDEO)

In queste ore Manuel Bortuzzo si è reso protagonista di una frase razzista al GF Vip in quanto ha pronunciato la N-word. Nel corso delle edizioni precedenti, anche solo accennare questo termine implicava l’immediata espulsione dal reality show.

Quest’anno, però, pare che Alfonso Signorini abbia deciso di rendere un po’ più flessibile il regolamento, ma ci sarà tolleranza anche questa volta? Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e la reazione del web.

Il video di Manuel Bortuzzo che pronuncia la N-word

Manuel Bortuzzo ha pronunciato la tanto discussa N-word. Il giovane stava chiacchierando insieme a Lulù di alcuni atteggiamenti di sua sorella Clarissa quando, improvvisamente, si è lasciato scappare una frase alquanto eccessiva. Nello specifico, il nuotatore ha detto che la ragazza dovrebbe stare in meglio agli afrone**i americani per gli atteggiamenti che talvolta ha. Dinanzi questa frase, reputata da molti parecchio infelice, la principessa è scoppiata in una fragorosa risata.

Il pubblico da casa ha immortalato il momento, sta di fatto che sul web sono state pubblicate delle clip in cui si sente perfettamente la conversazione intercorsa tra i due. A scatenare maggiormente l’ira dei telespettatori, però, non è stata tanto la frase di Manuel, quanto piuttosto la reazione di Lucrezia. Il fatto che la ragazza sia scoppiata in quella risata così forte, infatti, ha indignato molte persone. (Continua dopo il video)

Su Twitter, infatti, in molti stanno commentando quanto accaduto e ritengono che sia Manuel sia Lulù debbano uscire dalla casa del GF Vip per aver pronunciato e ironizzato sulla N-word. Per il momento, però, la produzione non ha diramato nessun comunicato ufficiale. Molti utenti, inoltre, hanno reputato davvero incoerente il comportamento di Lulù. Quest’ultima, infatti, durante la precedente puntata si è scagliata duramente contro Soleil accusandola di razzismo per aver dato delle scimmie ad alcuni concorrenti.

Rendendosi protagonista di questo altro gesto, però, viene completamente a cadere la sua maschera, pertanto, molti telespettatori sono parecchio adirati. La tolleranza apportata in questa edizione del GF Vip è sicuramente apprezzata anche dal pubblico da casa, che era stanco di assistere a squalificazioni continue. Ad ogni modo, in casi estremi, come per molti è questo, dei seri provvedimenti dovrebbero comunque essere presi. Non ci resta che attendere per vedere quale sarà la decisione degli autori.