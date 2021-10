Uomini e Donne puntata di martedì: Andrea Nicole confusa, nuove liti tra Gemma e Isabella

Dopo una piccola pausa, Uomini e Donne tornerà in onda martedì 12 ottobre. Lunedì, invece, il programma di Canale 5 verrà sostituito da una puntata di Amici, il quale andrà in onda eccezionalmente in questo giorno a causa di un cambio di programmazione previsto per domenica.

Ad ogni modo, questo giorno di pausa non ha fatto altro che aumentare esponenzialmente la curiosità dei telespettatori, i quali sono curiosi di sapere che cosa accadrà ai protagonisti del trono classico e di quello over. Scopriamo, dunque, tutte le anticipazioni trapelate.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

Martedì 12 ottobre andrà in onda la seconda parte della registrazione di Uomini e Donne effettuata il 19 settembre. Nella prima parte si è parlato a lungo di Armando e delle sue conoscenze. In seguito, si è passati a Ida, la quale pare abbia interrotto definitivamente la frequentazione con Marcello. Quest’ultimo si è addirittura proposto per conoscere una nuova dama. Al termine dell’acceso dibattito, poi, si è aperta la pista i tronisti.

Roberta si è trovata molto bene con un corteggiatore, ma in studio non sono mancati alcuni scontri con altri ragazzi presenti. Alla fine, poi, si è passati ad Andrea Nicole. In particolar modo, è stato tirato in ballo Ciprian, in quanto dei corteggiatori l’hanno accusato di essere in studio solo per visibilità. In puntata, infatti, è stato mostrato il contenuto di un’intervista rilasciata dal ragazzo in cui dichiarava che il suo interesse primario fosse quello di diventare un’influencer.

Spoiler martedì: Ciprian in difficoltà, Gemma messa da parte

Durante la puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 12 ottobre, vedremo che il ragazzo proverà a dare una spiegazione di tuto ciò. Il giovane continuerà a ribadire che l’intervista non è recente e che comunque non ci vede nulla di male in queste dichiarazioni. Il suo modo di fare, però, finirà per confondere Andrea Nicole. La tronista, infatti, comincerà a non fidarsi di lui, al punto da lasciarlo a casa per le prossime esterne. Si sbloccherà in qualche modo la situazione?

Le anticipazioni. poi, rivelano che si parlerà anche di Matteo e i telespettatori scopriranno chi ha deciso di portare in esterna e chi, invece, è rimasta a casa. Al torno over di Uomini e Donne, invece, Gemma è stata un po’ messa da parte. Ad ogni modo, nella puntata in questione tornerà al centro dell’attenzione e avrà degli alterchi con l’altra sua acerrima nemica a parte Tina, ovvero, Isabella.