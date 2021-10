GF Vip, Lulù Selassié svela un suo segreto che lascia sconvolti gli altri inquilini

Il grande segreto di Lulù Selassié

Negli ultimi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stata una confessione inaspettata. Durante la notte di giovedì Clarissa e Lulù Selassié erano in veranda con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu ed hanno fatto delle rivelazioni molto strane.

La prima ha iniziato a parlare delle storie d’amore che ha avuto la sorella e di una cartella segreta abbastanza particolare che la principessa ha sul suo smartphone. “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona“, ha dichiarato la gieffina.

La gieffina ammette tutto: i compagno d’avventura sconvolti

A quel punto Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu non riuscivano a capire, ma quando hanno compreso le parole di Clarissa pensavano si trattasse di una delle sue solite burle. “Ma dici davvero? Non ci posso credere”.

Lulù Selassié non ha nascosto nulla, anzi ha ammesso tutto ai suoi compagni d’avventura: “Sì è vero, ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi. Come faccio a farle? Io dico ‘aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘va bene falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì“.

Lulù Selassié e la sua particolare cartella

La rivelazione di Clarissa e Lulù Selessié non è passata inosservata ai telespettatori del Grande Fratello Vip 6. Infatti, subito dopo su Twitter in tanti hanno paragonato la cartella segreta della principessa al diario con le stelline di Ignazio Moser, venuto a galla al GF Vip 3.