GF Vip, Francesca Cipriani schiaffeggia Giucas Casella in preda a un raptus, il web esplode: “Fuori” (VIDEO)

La serata di ieri al GF Vip è stata ad alto tasso alcolico. I concorrenti, infatti, si sono concessi una piccola festicciola durante la quale non è mancato qualche drink in più. Ad ogni modo, durante la serata, Francesca Cipriani ha schiaffeggiato Giucas Casella.

La ragazza, chiaramente, non lo ha fatto con l’intento di fargli del male, tuttavia, i telespettatori non hanno affatto apprezzato il suo comportamento. Scopriamo che cosa è successo.

Gli schiaffi di Francesca a Giucas Casella

I concorrenti del GF Vip si sono concessi una piccola festa all’interno della casa di cinecittà. La produzione, infatti, ha dato del cibo e qualche drink per far divertire i protagonisti, i quali si sono sfrenati sotto le note di canzoni per bambini. Ebbene, proprio durante questo clima così goliardico, qualcuno ha perso il controllo. Nel momento in cui è partita la canzone del cartone I Puffi, Francesca Cipriani ha perso il controllo ed ha dato degli schiaffi a Giucas Casella.

La showgirl ha prima gridato come una forsennata e poi ha cominciato a sbracciarsi e a dimenarsi in modo piuttosto bizzarro. Proprio durante tale impeto ha cominciato ad “aggredire” alcuni compagni d’avventura. Giucas, dopo aver ricevuto le sberle, si è immediatamente allontanato facendo intendere di essersi fatto anche piuttosto male. Il prestigiatore ha esortato anche i presenti a prestare attenzione in quanto la ragazza fosse completamente fuori controllo. (Continua dopo il video)

La Cipriani fuori controllo, il web insorge

Ad ogni modo, Francesca non è sembrata accorgersi del brutto gesto nei confronti del coinquilino. Anche se stava scherzando si è resa comunque protagonista di un comportamento piuttosto aggressivo. Il video in questione è stato diffuso sul web e in molti hanno commentato accusando la ragazza di essere completamente folle. La maggior parte dei telespettatori, infatti, ha insultato Francesca Cipriani dicendole di aver mancato di rispetto a Giucas Casella.

In primo luogo perché lui è molto più grande di lei, pertanto, dovrebbe portargli ancora più rispetto. In secondo luogo, poi, questo è un comportamento violento che non dovrebbe essere adoperato con nessuno. Proprio in virtù di questo, in molti hanno chiesto di eliminare immediatamente la ragazza dal gioco. Francesca, in effetti, è in nomination e, an quanto pare, sono in molti i fan del programma che non vedono l’ora che esca in quanto non tollerano più i suoi comportamenti.