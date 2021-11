Il padre di Manuel Bortuzzo sbotta contro Alex Belli dopo la presa in gira sulla disabilità: “Tu sei caduto di stile…” (FOTO)

In queste ore, Alex Belli si è reso protagonista di frasi alquanto gravi contro Manuel Bortuzzo e suo padre ha deciso di replicare. Il signor Franco, infatti, ha pubblicato un commento su Instagram che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

Il protagonista si è scagliato contro l’attore accusando di aver avuto una caduta di stile davvero pessima. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La risposta del padre di Manuel Bortuzzo ad Alex

Nel corso di una chiacchierata con Davide e Soleil, Alex Belli ha pronunciato una frase alquanto grave contro Manuel. Nello specifico, ha detto che lui sarebbe stato l’unico a non “cadere” tra i suoi avversari semplicemente perché impossibilitato a farlo. Il modo ironico con cui Alex ha trattato la disabilità del nuotatore non è affatto piaciuto al pubblico da casa né, tanto meno, allo staff e alla famiglia del destinatario di queste insinuazioni.

Per tale ragione, il padre di Manuel Bortuzzo ha deciso di commentare l’accaduto e di rispondere alle accuse di Alex Belli. Il signor Franco Bortuzzo, infatti, ha pubblicato un commento in cui ha detto che suo figlio è caduto quando gli hanno sparato, evento che purtroppo gli ha causato una disabilità motoria permanente. Ad ogni modo, dopo questo nefasto avvenimento, il giovane si è rialzato, ha ripreso in mano la sua vita ed è andato avanti. (Continua dopo la foto)

Tutti contro Belli, interviene lo staff

Alex, invece, è caduto rovinosamente con questa battuta. La sua caduta è stata chiaramente di stile, sempre ammesso che lui ne abbia. Queste sono state le parole al veleno adoperate dal padre di Manuel Bortuzzo per commentare l’atteggiamento di Alex Belli. Tale commento è divenuto virale sul web e in molti stanno commentando. La maggior parte dei telespettatori del GF Vip si sta schierando completamente dalla parte di Manuel e di tutta la sua famiglia.

Alex, invece, sta ottenendo sempre più critiche e ostilità. Il suo staff, infatti, ha dichiarato che il profilo è inondato di insulti davvero troppo pesanti. Se la situazione dovesse andare avanti in questo modo, i collaboratori dell’attore si vedranno costretti a rendere l’account privato e a limitate le funzionalità inerenti i commenti. Insomma, adesso non ci resta che attendere per vedere quale sarà la reazione di Alex dopo tutto quello che sta accadendo al di fuori del programma.