Uomini e Donne registrazione 5 novembre: Armando fa una gaffe con Marcello, dei baci generano il caos

Venerdì 5 novembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è partiti, come sempre, da Gemma Galgani, per la dama è arrivato un nuovo spasimante.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, Roberta ha dato dei baci che hanno generato il caos, mentre Andrea Nicole è stata mollata da Ciprian. Armando e Marcello hanno avuto un alterco molto pesante.

Spoiler registrazione trono over 5 novembre

Nel corso della registrazione del 5 novembre di Uomini e Donne c’è stata una discussione molto forte tra Armando e Marcello. Prima di arrivare a questo, però, si è partiti da Gemma.

La dama ha interrotto la conoscenza con Costabile e per lei è giunto un nuovo cavaliere. La donna ha deciso di farlo restare, anche se pare che tra i due non ci sia molta alchimia. Per quanto riguarda Marcello, invece, il cavaliere è uscito con Jessica, ma ha deciso di chiudere la conoscenza in quanto non attratto da lei.

In seguito, poi, Armando ha portato una segnalazione sul suo conto. Nel dettaglio gli ha detto di essere in possesso di una foto che lo immortalerebbe con la sua ex fidanzata. L’uomo ha mostrato lo scatto, ma Marcello è stato perfettamente in grado di replicare e difendersi. Il protagonista, infatti, ha detto che quell’immagine è stata scattata in Liguria e non fosse affatto presente la sua ex. Dopo un bel battibecco, Maria De Filippi è intervenuta dicendo che la persona che ha fatto questa segnalazione ad Armando fosse già nota alla redazione.

Cosa è accaduto al trono classico di Uomini e Donne

Nello specifico, si tratterebbe di una persona avvezza a questo genere di cole e solita a screditare anche la redazione, pertanto, poco attendibile. Con le spalle al muro, infatti, Armando è stato costretto a chiedere scusa. Dopo un bel tira e molla, alla fine, i due si sono stretti la mano ed hanno sancito la pace. Al trono classico, invece, nella registrazione del 5 novembre Roberta ha baciato entrambi i suoi corteggiatori. Questo ha fatto perdere le staffe a Luca, il quale credeva di essere stato l’unico a ricevere questo trattamento.

Andrea Nicole, invece, è stata mollata da Ciprian. Il ragazzo ha deciso di andare via dallo studio a seguito di alcuni comportamenti della tronista nei confronti di Alessandro. Il giovane è andato via, ma la ragazza ha detto di essere assolutamente sicura di volerlo andare a riprendere.