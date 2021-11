GF Vip, Alex Belli s’infuria con Alfonso Signorini: “Non mi incastrare in queste robe qua…” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata, specie per alcuni concorrenti. Al centro dell’attenzione ci è finito nuovamente Alex Belli, il quale ha avuto anche un alterco con Alfonso Signorini.

Il conduttore lo ha subito chiamato in Mistery Room per parlare un po’ in disparte con lui di quanto accaduto in questi giorni. durante tale confronto, però, l’attore ha perso le staffe. Scopriamo per quale motivo.

Alex Belli spalle al muro sul rapporto con Soleil

Nel corso della puntata di lunedì 8 novembre del GF Vip c’è stato un piccolo screzio tra Alex Belli e Alfonso Signorini. Tutto è cominciato nel momento in cui il presentatore ha chiamato il giovane in disparte per parlargli del suo rapporto con Soleil. Sono andati in onda dei filmati dai quali si è evinto chiaramente che tra i due ci sia una palese attrazione, tuttavia, Belli ha provato a smentire tutto. Nello specifico, l’attore ha ribadito che tra loro due ci sia solo una bella amicizia, ma nulla di più.

Alfonso, allora, ha rincarato la dose ponendo l’accento sul fatto che questo non spiegherebbe il fatto che i due tendono a cercarsi anche sotto le coperte. Il concorrente ha replicato dicendo di provare un’attrazione per la giovane, ma si tratta semplicemente di “un’attrazione artistica”. Dinanzi queste parole tutti i presenti in studio sono rimasti interdetti in quanto la frase non ha molto senso.

Il concorrente sbotta contro Alfonso Signorini

Alex, dunque, ha corretto un po’ il tiro definendola “chimica mentale”. A quel punto, allora, il presentatore ha detto che questa fosse parecchio forte ed importante, quindi, tra i due si è venuto a creare un legame parecchio importante. Messo con le spalle al muro, quindi, Alex Belli ha perso le staffe ed ha sbottato contro Alfonso Signorini. Nel dettaglio lo ha esortato a non provare in tutti i modi ad incastrarlo in queste cose.

Il suo amore per Delia c’è ed è intoccabile, pertanto, ogni altro legame è solo di tipo amichevole. Il concorrente, poi, ha dato anche una spiegazione in merito al fatto che pare risulti ancora sposato con la sua prima moglie. Adriana Volpe ha posto l’attenzione sull’argomento ed ha detto che si tratta solo di una formalità. I due sono separati e sono in attesa di consegnare tutte le carte del divorzio alla casa comunale. Il matrimonio con Delia, dunque, è solo di tipo religioso al momento.