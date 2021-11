Alfonso Signorini dice una frase sull’aborto che indigna in web: “Roba gravissima” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata piuttosto movimentata, per diverse faccende. Tra di esse, a generare particolare sgomento è stata una frase di Alfonso Signorini sull’aborto. Verso la parte conclusiva della diretta, infatti, il presentatore ha detto una cosa che in molti hanno criticato.

Per rendere meglio il concetto, il web si è assolutamente indignato per la presa di posizione del presentatore su di una tematica così delicata. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Giucas Casella e l’aborto per la sua cagnolina

Alfonso Signorini ha pronunciato una frase sull’aborto che ha indignato il web. Il fautore della lotta contro il “politicamente corretto” si è reso protagonista di un’espressione che ha generato una polemica infinita. Nello specifico, Giucas Casella è stato convocato in confessionale per parlare della sua cagnolina. Lo staff del programma sta facendo credere al prestigiatore che Nina sia incinta. Giucas, estremamente geloso e protettivo nei suoi confronti, è rimasto malissimo di questa notizia.

Lo scherzo sta diventando sempre più credibile, sta di fatto gli autori hanno mostrato al protagonista anche una finta ecografia fatta dalla cagnolina in cui si evidenzia la presenza di ben 7 cuccioli in grembo. La situazione è divenuta troppo pesante per Giucas, al punto che il protagonista ha lasciato intendere di voler interrompere la gravidanza dell’animale. Dinanzi queste parole, però, il conduttore ha sbottato duramente con una frase che ha indignato molti.

La frase di Alfonso Signorini indigna il web

Nello specifico, Alfonso Signorini ha detto che lui e tutto lo staff del programma sono assolutamente contrari all’aborto, in ogni sua forma. Anche se si sta parlando di un cane, queste sono frasi da non pronunciare. Le parole di Alfonso, però, hanno sollevato una grossa polemica sul web. In molti hanno commentato le sue dichiarazioni reputandole assolutamente discutibili.

Secondo la maggior parte degli utenti, ognuno dovrebbe avere il diritto di scegliere liberamente come agire su questa delicata tematica. Lanciare messaggi di questo genere in un programma televisivo molto seguito è stata reputata una mossa del tutto sbagliata. Ad ogni modo, il pensiero di Signorini è stato condiviso anche dai presenti in studio, i quali hanno applaudito alle sue dichiarazioni. Questo ha infastidito ancor di più i telespettatori. Al momento, Signorini non è intervenuto sulla vicenda per esplicitare meglio le sue intenzioni. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.