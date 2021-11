Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Ida e Diego al capolinea, le troniste in crisi

Oggi pomeriggio, mercoledì 17 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al prosieguo di quanto accaduto durante la messa in onda di ieri.

Essa si è conclusa con la presentazione di Matteo Ranieri in qualità di uovo tronista. La commozione del momento, però, lascerà presto spazio a nuove ed aspre discussioni. Scopriamo che cosa accadrà.

Ida sotto attacco a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che ci saranno nuove discussioni al trono over. Dopo la commozione, dovuta alla proposta a sorpresa fatta a Matteo per diventare il nuovo tronista, la conduttrice passerà ad altri argomenti. Ranieri non ha potuto fare a meno di mostrarsi molto imbarazzato, pertanto, la presentatrice riterrà opportuno lasciare che si ambienti in questo nuovo ruolo e tratterà altre vicende. Per quanto riguarda il trono over, ad essere chiamata in causa sarà Ida Platano.

La dama sembrava aver trovato la sua dimensione in compagnia di Diego, tuttavia, qualcosa andrà storto. Nella messa in onda di oggi vedremo che i due racconteranno di alcuni problemi di coppia che li hanno spinti ad allontanarsi. Ad ogni modo, contrariamente a quanto accaduto in passato, stavolta sarà Ida ad essere piuttosto fredda. Diego, infatti, si dichiarerà addirittura innamorato della donna, ma lei non sembrerà fidarsi.

Troniste confuse nella puntata di oggi

Il suo atteggiamento solleverà molte critiche, specie da parte di Tina Cipollari. L’opinionista coglierà la palla al balzo per accusare la donna di essere troppo pesante. Anche nel momento in cui un uomo si dichiara innamorato, lei riesce comunque a trovare il pelo nell’uomo che manda tutto all’aria. La Platano sarà molto provata dalle accuse. Al trono classico, invece, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che le due troniste saranno un po’ in difficoltà.

Roberta si troverà a fare i conti con un Luca piuttosto infastidito per non essere stato portato in esterna la scorsa volta. In merito ad Andrea Nicole, invece, la tronista è estremamente confusa perché Ciprian le piace in quanto c’è molta attrazione fisica e mentale, ma di Alessandro ha molta più fiducia e crede che possano durare più a lungo fuori dallo studio. Tuttavia, per i dettagli non ci resta che attendere la puntata per vedere come si saranno comportate le ragazze con i loro spasimanti.