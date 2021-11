Jessica Selassiè infanga Uomini e Donne al GF Vip: “Va chiuso” la reazione inaspettata della regia (VIDEO)

In queste ore Jessica Selassiè si è resa protagonista di dichiarazioni piuttosto forti che riguardano Uomini e Donne. La principessa stava chiacchierando con le sue sorelle quando, improvvisamente, si è lasciata scappare qualcosa di troppo.

Di solito, quando vengono menzionati altri programmi all’interno del reality show, la regia interviene sempre per censurare. Stavolta, però, tutto è andato in onda ed ha generato molto sgomento.

le parole di Jessica Selassiè contro Uomini e Donne

Jessica Selassiè ha sparato a zero contro Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è stato oggetto di discussione in quanto le tre principesse stavano riflettendo sulle coppie che si sono lasciate dopo aver abbandonato il programma. A quel punto, allora, Jessica ha detto che, secondo il suo personalissimo punto di vista. questo talk show andrebbe chiuso definitivamente. A suo avviso, infatti, il format non funziona più in quanto tutte le coppie dopo qualche mese, nella migliore delle ipotesi, si lasciando.

A quanto pare, dunque, la principessa ritiene che qualcosa non stia funzionando in quanto, forse, la maggior parte delle persone va lì solamente per avere un po’ di notorietà e visibilità mediatica. Da quando è divampato il fenomeno influencer, infatti, tutti fanno a gara per riuscire ad accaparrarsi una sponsorizzazione su Instagram e contatti di lavoro abbastanza remunerativi. Proprio in virtù di questo, la concorrente ha dichiarato che tale programma dovrebbe essere bannato dal mondo della televisione. (Continua dopo il video)

La reazione inaspettata del GF Vip

A fronte di queste dichiarazioni di Jessica Selassiè contro Uomini e Donne, le due sorelle hanno reagito in modo diverso. Nello specifico, Clarissa ha detto di non essere d’accordo in quanto non tutte le coppie sono fallite. A quel punto, la sorella le ha chiesto di fare i nomi di quelle che, invece, sono durante, ma la giovane ha avuto difficoltà a ricordarseli. Lulù, invece, è rimasta in silenzio ad ascoltare la conversazione tra le due consanguinee.

Ad ogni modo, la cosa che ha generato più sgomento sul web è il fatto che la regia del GF Vip non abbia provveduto a censurare la conversazione. Di solito questo avviene per tutelare gli altri programmi e anche lo stesso reality show da possibili querele o polemiche. Stavolta, però, si è deciso di agire diversamente. Gli autori non avranno fatto in tempo o si è trattato di una scelta voluta quella di mandare in onda questa conversazione?