Oroscopo 23 novembre 2021: Vergine sottotono, opportunità per Bilancia

Le previsioni dell’oroscopo del 23 novembre esortano i Vergine a non perdere le speranze. I Bilancia hanno novità sul lavoro, mentre i Capricorno sono favoriti in ambito professionale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Impegnatevi un po’ di più dal punto di vista professionale. Ci sono delle soddisfazioni in arrivo, ma dovrete lottare un bel po’ prima di averle. In ambito sentimentale siate un po’ più avventurosi.

Toro. Vi state abituando un po’ troppo alla routine e questo potrebbe portare a qualche piccolo problema. Cercate di trovare un punto di incontro con il partner e, soprattutto, siate fantasiosi per ravvivare la situazione.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 23 novembre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad aprirsi a nuove conoscenze. Forse avete bisogno di un po’ di novità e di una ventata di aria fresca. Non fatevi troppe domande.

Cancro. In amore potrebbe esserci ancora qualche malumore, ma dalla metà di questa settimana ci saranno dei miglioramenti. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, meglio essere audaci.

Leone. Mettetevi in gioco più che potete. Sia in ambito sentimentale, sia professionale dovete essere in grado di riadattarvi. Anche se le cose non vanno esattamente come avevate pronosticato, non sempre è un male.

Vergine. Siete un po’ sottotono, cercate di recuperare un rapporto in sospeso. La cosa importante nella vita è essere sempre onesti, sia con gli altri sia con se stessi. In amore sta per cominciare un periodo molto interessante.

Previsioni 23 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo molto importante per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle ottime opportunità lavorative in arrivo. In ambito sentimentale, invece, è meglio mantenere la calma ed evitare di intavolare discussioni.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 23 novembre esortano i nati sotto questo segno a dare una seconda possibilità. Anche se qualcuno vi ha deluso, forse è il caso di andare un po’ oltre ciò che appare.

Sagittario. In ambito professionale ci sono delle novità. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete pronti per compiere qualche passo importante, ma evitate di fare dei colpi di testa.

Capricorno. Ci sono nuovi progetti in attivo, quindi, cercate di darvi da fare. Questo è il momento di dimostrare effettivamente quanto valete. In ambito sentimentale, invece, è un periodo un po’ confuso. Necessitate di un po’ di tempo per fare chiarezza.

Acquario. La giornata potrebbe cominciare un po’ a rilento. Nel pomeriggio, però, potrebbero esserci delle belle novità. In ambito professionale dovete mettervi in gioco e non arrendervi al primo ostacolo.

Pesci. Siate più risoluti dal punto di vista lavorativo. Se state affrontando dei cambiamenti importanti potreste trovarvi a fare i conti con un qualcosa di insolito. Ad ogni modo, non fatevi prendere dal panico.