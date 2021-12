Isabella Ricci fa un’inedita confessione sui figli: “Volevo che il Natale non arrivasse mai…”

Isabella Ricci ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato di temi molto seri, tra cui quello legato ai figli. La donna è stata sposata, tuttavia, non è mai riuscita a mettere su famiglia.

Questo ha sempre rappresentato per lei un grande fallimento, al punto da arrivare a vivere momenti molto bui. Scopriamo, infatti, che cosa ha rivelato a proposito del Natale.

Le confessioni sui figli di Isabella

Nel corso di una recente intervista sul settimanale del talk show pomeridiano, in edicola ogni venerdì, Isabella Ricci si è messa a nudo ed ha fatto delle confessioni molto private legate ai figli. Il pubblico è abituato a vedere una Isabella sempre molto composta, serena e sicura di sé. Ad ogni modo, anche lei come tutti gli esseri umani, ha vissuto dei momenti bui e molto difficili. Il suo più grande rammarico, ad esempio, è quello di non essersi mai realizzata dal punto di vista familiare.

Mentre nella sfera professionale ha sempre dato il meglio di sé, al punto da diventare una donna estremamente autonoma e indipendente, dal punto di vista affettivo ci sono state delle carenze. La donna è stata sposata in passato, tuttavia, non ha mai avuto figli e la cosa le ha sempre provocato turbamento. In occasione delle festività natalizie, infatti, la dama era solita trincerarsi in casa e non voleva incontrare nessuno.

La Ricci e la difficoltà del Natale

Quando si avvicinava il periodo delle festività, infatti, Isabella provvedeva a fare i regali a tutte le persone a cui teneva, li consegnava e poi si richiudeva in casa. Non era solita mettere nessun tipo di decorazione o di addobbo a tema natalizio in quanto questo era un momento che le provocava molto dolore. Il motivo risiede nel fatto che, soprattutto in questa ricorrenza, Isabella Ricci sentiva il peso di non avere una famiglia, dei figli e delle persone con cui trascorrere quei giorni.

Proprio per tale ragione, desiderava che il Natale non arrivasse mai. Ad ogni modo, in questa circostanza pare che le cose andranno in modo diverso. Quest’anno, infatti, la dama trascorrerà le festività in compagnia di Fabio e della sua famiglia. I due, infatti, in una scorsa registrazione hanno lasciato la trasmissione insieme, pertanto, sono pronti a viversi la loro storia d’amore lontano dai riflettori.