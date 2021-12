Lite furiosa in treno tra Alex Belli e Delia Duran: lei lancia la fede (FOTO)

Dopo essere usciti dal GF Vip tra Alex e Delia sembrava essere tornato il sereno, tuttavia, in queste ore Novella 2000 ha riportato la segnalazione di un utente che ha parlato di una lite furiosa in treno. I due sono stati avvistati su un treno diretto a Milano e, stando a quanto emerso, pare che la donna abbia deciso di intavolare una discussione.

Nel vagone erano presenti poche persone che, tuttavia, sono riuscite ad immortalare la scena grazie a delle foto. Lo scontro avrebbe preso una piega molto dura, al punto da spingere la modella a compiere un gesto estremo. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

La lite furiosa tra Alex e Delia in treno

In queste ore il magazine Novella 2000 ha diffuso uno scoop che riguarda Alex Belli e Delia Duran, i quali pare abbiano avuto una lite furiosa in treno. Nella serata del 14 dicembre i due hanno preso un treno a Bologna con direzione Milano, per fare ritorno nella propria abitazione. Delle persone presenti all’interno del loro vagone hanno dichiarato che la coppia ha avuto una discussione durante il viaggio.

Nel momento in cui sono entrati, i due sembravano molto tranquilli. Ad un certo punto, però, lei avrebbe perso la pazienza ed avrebbe cominciato ad inveire contro il suo compagno. Tali fonti rivelano che la modella abbia detto ad Alex di essere stanca per tutte le stupidaggini che lui ha fatto nella casa del GF Vip per questi tre mesi. Lui, come al solito, avrebbe provato a giustificarsi finendo per innervosire ulteriormente la Duran. Quest’ultima, infatti, colta dalla rabbia, ha commesso un gesto estremo.

Il gesto estremo della Duran

Le persone presenti all’interno del treno, dunque, hanno detto che la lite tra Delia e Alex sia degenerata nel momento in cui lei si è sfilata la fede e gliel’ha tirata contro. La discussione pare sia andata avanti fino a destinazione. Una volta giunti a Milano, i due sarebbero scesi dal mezzo di trasporto in modo piuttosto freddo e si sarebbero allontanati. Questo episodio è stato immortalato da foto come testimonianza.

Sul web in molti stanno commentando l’accaduto, tra cui anche gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due, cos’ come molte altre persone, ritengono che la coppia abbia finto anche in questa circostanza. Per molti la loro sarebbe solo l’ennesima strategia per rendere credibile tutto quello che si è verificato in questi mesi di permanenza di Alex al GF Vip, sarà davvero così?