Il Paradiso delle signore anticipazioni 21 dicembre: Ezio e Veronica si sposano?

Le anticipazioni della puntata del 21 dicembre del Paradiso delle signore rivelano che ci saranno delle grandi novità in arrivo per quanto riguarda Ezio e Veronica. I due potrebbero presto convolare a nozze.

Nel frattempo, in tutte le famiglie della soap opera cominceranno i preparativi per il Natale e i vari protagonisti cominceranno a pensare a come trascorrere questi giorni. Agnese e Armando avranno un desiderio molto romantico, mentre Vittorio avrà una grande idea per il grande magazzino.

Ezio e Veronica vogliono sposarsi al Paradiso delle signore

La puntata di martedì 21 dicembre del Paradiso delle signore vedrà Agnese e Armando cominceranno a valutare una decisione molto importante per quanto riguarda Natale. Nello specifico, i due avranno un desiderio in comune, ovvero, quello di trascorrere il giorno di Natale insieme. Ad ogni modo, prima di prendere una decisione definitiva, decideranno di parlarne apertamente prima con Tina e Salvatore.

In merito alle veneri, invece, vedremo che Irene avrà un altro desiderio, ovvero, quello di organizzare una cena a casa sua nel giorno di Natale. Su di un altro versante, poi, vedremo che tra Ezio e Veronica le cose andranno davvero bene. I due protagonisti, infatti, cominceranno a valutare seriamente l’ipotesi di sposarsi. Ad ogni modo, prima che tutto questo si possa verificare, Ezio deve divorziare ufficialmente dalla sua ex moglie Gloria.

Anticipazioni 21 dicembre: l’idea di Vittorio

Nel frattempo, i dubbi di Nino diventeranno sempre più consistenti. Il giovane seminarista, infatti, paleserà la sua forte indecisione sulla strada che sta per intraprendere. In particolare, ammetterà che non è più certo di voler continuare il seminario oppure no. Al Paradiso delle signore, invece, nella puntata del 21 dicembre vedremo che Stefania si aprirà con Vittorio e gli racconterà come sia andata l’intervista. Conti resterà entusiasta, al punto che gli balenerà nella mente un’idea.

Il direttore dello shopping center organizzerà una riffa a scopo benefico in cui i personaggi più abbienti avranno l’opportunità di fare degli ingenti doni alle persone più bisognose. Adelaide e Umberto, chiaramente, saranno in prima linea e contribuiranno all’iniziativa facendo un dono davvero prezioso. Intanto, Stefania continuerà a mentire a Gemma circa il lavoro che sta svolgendo in compagnia di Marco. La giovane teme che la sua sorellastra possa fraintendere la situazione e lasciarsi prendere dalla gelosia. Tuttavia, le bugie potrebbero avere le gambe molto corte.