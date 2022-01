GF Vip, Soleil vuole una relazione a tre con Alex e Delia? La Sorge spiazza: “Se lei mi piace…” (VIDEO)

La situazione comincia a diventare davvero bollente all’interno della casa del GF Vip. Soleil Sorge, infatti, si è resa protagonista di frasi alquanto ammiccanti che riguardano Alex e Delia. La Duran sta per entrare nella casa e, a quanto pare, potrebbero esserci dei colpi di scena.

La Sorge, infatti, non ha escluso che possa addirittura pensare di cimentarsi in una relazione a tre. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è successo.

Soleil Sorge e i rapporti a tre

Nel corso di una chiacchierata confidenziale con Sophie e Jessica, Soleil ha sganciato una bomba su Alex e Delia. Tutto è iniziato nel momento in cui la Selassiè ha chiesto alle sue interlocutrici se avessero piacere ad impelagarsi in un triangolo amoroso. La Codegoni ha subito messo le mani avanti dicendo che non riuscirebbe mai a fare una cosa del genere, mentre l’altra compagna d’avventura ha spiazzato tutti. L’italo-americana, infatti, ha detto che lei riuscirebbe a reggere una situazione del genere.

Ad ogni modo, per far sì che il tutto funzioni devono esserci dei presupposti di base, il più importante è che deve nutrire interesse per la seconda donna del trio. Le coinquiline di Soleil sono rimaste basite ed hanno cominciato a fare delle battutine allusive su Delia. Specie Jessica ha detto che con l’ingresso in casa della Duran vedremo se, effettivamente, la Sorge possa impelagarsi in un menage a trois.

Menage a trois con Alex e Delia?

Dinanzi queste insinuazioni, però, Soleil ci ha tenuto a precisare che, probabilmente, con Delia e Alex non riuscirebbe in quanto ci sono troppe dinamiche che non tollera. Ad ogni modo, con i suoi sorrisi ammiccanti e sguardi da furbetta non ha potuto fare a meno di lasciare questa porta aperta. In effetti, tra le due donne potrebbe realmente venirsi a creare una “complicità artistica”.

Qualche tempo fa, infatti, Delia rivelò in un’intervista di essere bisessuale. La modella ammise di aver spesso provato interessi per delle donne in quanto ama il corpo femminile. Ad ogni modo, preferisce di gran lunga gli uomini ma, se dovesse crearsi l’occasione e la donna in questione dovesse piacerle particolarmente, non esclude che possa cimentarsi in questo tipo di relazione. Dunque, le premesse sono davvero eccellenti. Non ci resta che attendere l’ingresso di Delia nella casa del GF Vip per scoprire come andrà a finire.