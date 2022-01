Soleil Sorge fa le valigie per lasciare la casa del GF Vip: la reazione della produzione (VIDEO)

Questi sono momenti molto concitati nella casa del GF Vip, soprattutto per Soleil Sorge. La ragazza sta mostrando una certa insofferenza ad alcune dinamiche che si sono venute a creare di recente, pertanto, ha deciso di fare le valigie.

La protagonista pare sia intenzionata a lasciare il reality show. Nel momento in cui la produzione si è resa conto dell’accaduto, però, ha reagito convocando la concorrente in confessionale. Scopriamo che cosa è successo.

Soleil fa le valigie per lasciare il GF Vip

I giorni appena trascorsi si sono rivelati piuttosto difficili all’interno della casa più spiata d’Italia. A mostrare maggiore insofferenza e malcontento è stata Soleil Sorge, la quale pare voglia abbandonare il GF Vip. In particolar modo, a far scattare l’influencer sono stati i recenti accadimenti che hanno visto come protagonista lei, Alex e Delia. Nello specifico, la giovane pare non abbia molto apprezzato il fatto che in puntata si sia perso moltissimo tempo a parlare di quello che è accaduto tra lei e Belli sotto le coperte.

L’attore, infatti, quando uscì dalla casa confessò alla sua compagna tutto quello che era accaduto in casa. Quando la Duran è entrata nel reality show ha spifferato tutto e Soleil è rimasta molto delusa. La ragazza si è immediatamente preoccupata per la sua famiglia che, da casa, potrebbe essere rimasta profondamente turbata da tutto quello che è emerso. Il clima, dunque, è diventato davvero troppo pesante.

La reazione della produzione alla scelta della Sorge

Soleil Sorge è stanca e non ce la fa più a trovarsi al centro di simili siparietti specie durante le puntate del GF Vip. Proprio in virtù di questo, ha fatto le valigie ed ha palesato la sua volontà di abbandonare il gioco anticipatamente. Mentre la ragazza si stava cimentando nella chiusura dei suoi bagagli, però, la regia ha deciso di bloccarla. Dall’altoparlante, infatti, si è udita una voce che ha esortato la giovane a fermarsi e ad andare immediatamente in confessionale.

Lei, allora, si è fermata ed ha seguito le direttive della produzione. Naturalmente, al pubblico da casa non è stato possibile sapere che cosa gli autori abbiano detto a Soleil, ma una cosa è certa, la ragazza attualmente è ancora in casa. Avrà cambiato idea? Non ci resta che attendere la puntata di venerdì 28 gennaio per scoprire quale sia la decisione finale della giovane.