Uomini e Donne spoiler registrazione 27 gennaio: Nadia “ruba” il cavaliere a Gemma, baci al trono classico

Giovedì 27 gennaio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è parlato, come sempre, di trono over e classico. In merito al primo, non sono mancati gli scontri molto accesi tra Gemma e Nadia.

Tra i più giovani, invece, soprattutto Matteo ha avuto un diverbio con Armando a causa di una sua corteggiatrice. Luca, dal canto suo, si è cimentato in due esterne molto belle con le sue corteggiatrici.

Lite tra Gemma e Nadia nella registrazione del 27 gennaio

Nel corso della registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne c’è stato un aspro diverbio tra Tina, Gemma e Nadia. Come riporta la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, la Galgani è apparsa piuttosto risentita a causa della frequentazione tra Massimiliano e la nuova arrivata. Tina, naturalmente, non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la torinese appoggiando appieno l’atteggiamento di Nadia. Altra lite, poi, tra Armando e Matteo.

Quest’ultimo non ha affatto apprezzato il fatto che Incarnato si sia avvicinato alla sua corteggiatrice Denise al termine della scorsa registrazione. I due, così si sono scontrati e anche la dama è stata chiamata in causa. Il tronista, infatti, è andato da lei in esterna per avere un chiarimento. Successivamente, poi, si è vista l’esterna tra lui e Federica. I due sono stati molto bene al punto che si sono scambiati un bacio molto passionale.

Baci e addii al trono classico di Uomini e Donne

In merito al trono di Luca, invece, il ragazzo sta cominciando ad aprirsi un po’ di più con le sue corteggiatrici. Dopo l’esterna toccante con Lilli, il giovane ha deciso di uscire nuovamente con lei. Inoltre, ha deciso di chiedere anche a Eleonora. Tornando al trono over, invece, nella registrazione del 27 gennaio di Uomini e Donne era assente nuovamente Biagio. Ida, poi, dopo aver palesato le sue remore sulla conoscenza con Andrea, ha deciso di chiudere la conoscenza con quest’ultimo.

Ad ogni modo, le conoscenze per lei non sono finite qua, in quanto in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per conoscerla. Che questa sia la volta buona? Sembra molto difficile. Al trono di Matteo, inoltre, una corteggiatrice ha deciso di andare via. Martina, infatti, ha spiegato anche sui social di non voler continuare più il suo percorso in quanto non ne trova più il senso dato che Matteo è preso di più dalle altre due.