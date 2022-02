Uomini e Donne anticipazioni 8 febbraio: nuovo cavaliere per Gemma, Ida presa da Alessandro

Buone notizie in arrivo nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne. Nel corso di tale messa in onda, infatti, vedremo che Gemma tornerà in carreggiata. Dopo le cocenti delusioni vissute in questi giorni e dopo aver perso tutti i suoi corteggiatori, la donna uscirà con un nuovo spasimante.

Anche Ida si mostrerà particolarmente serena. Malgrado i pesanti sfoghi avuti questi giorni, infatti, la donna si mostrerà molto presa da Alessandro. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Nuova conoscenza per Gemma a Uomini e Donne

Nella puntata del giorno 8 febbraio di Uomini e Donne si partirà, come al solito, da Gemma Galgani. La donna si accomoderà al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. Durante la sua permanenza a centro studio, chiaramente, non mancheranno i disguidi e le discussioni piuttosto accese con l’opinionista Tina Cipollari. Ad ogni modo, le polemiche non scalfiranno il buon umore della protagonista, la quale sarà lieta di comunicare di aver intrapreso una nuova conoscenza.

La donna è rimasta colpita da un nuovo membro del parterre, pertanto, comincerà ad uscire con lui. Al momento, chiaramente, è troppo presto per poter pensare ad una cosa seria, tuttavia, le cose sembreranno andare piuttosto bene. Sarà l’ennesimo fuoco di paglia oppure no? In seguito, poi, la padrona di casa farà accomodare Ida al centro dello studio. La donna di recente ha avuto un momento di smarrimento e confusione, durante il quale è scoppiata in lacrime per Riccardo.

Anticipazioni 8 febbraio: Ida contenta, Matteo tra due fuochi

Proprio a seguito del suo sfogo, però, dalle scale è sceso un nuovo cavaliere per lei. Lui è Alessandro, il quale sembra essersi guadagnato sin dal primo momento la simpatia della donna. Pertanto, nella puntata dell’8 febbraio di Uomini e Donne vedremo che la Platano racconterà come stiano andando le cose tra loro e entrambi sembreranno piuttosto felici e sereni. Per quanto riguarda il trono classico, invece, la corteggiatrice di Luca Eleonora non ritornerà in studio.

In merito a Matteo, invece, il ragazzo avrà una discussione con Federica. Nello specifico, il giovane ha deciso di non portarla in esterna e questo l’ha indispettita moltissimo. In più, nella puntata in questione la ragazza scoprirà che Ranieri sia uscito con Denise e tra loro sia scattato anche un bacio. Pertanto, in poco tempo perderà letteralmente le staffe.