Anticipazioni puntata di giovedì 24 febbraio Uomini e Donne: delusione per Biagio, nuovi arrivi

Le anticipazioni della puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare di quanto accaduto al trono di Luca. Successivamente, poi, la parola passerà agli over. Al centro dello studio verrà chiamato Biagio, il quale si troverà a fare i conti con una piccola delusione.

Inoltre, in studio arriveranno dei nuovi cavalieri interessati a conoscere due dame del parterre femminile. Di Matteo, invece, non si parlerà neppure in questa puntata in quanto la sua unica corteggiatrice Federica ha avuto un malore.

Delusione per Biagio a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Luca avrà una piccola discussione con Soraya. Lei è la ragazza che lo ha colpito più di tutte dal punto di vista estetico, sta di fatto che il tronista è stato costretto anche a dover interrompere un’esterna. Ad ogni modo, dopo aver liquidato rapidamente la faccenda, la padrona di casa passerà agli over. Di Matteo non si potrà parlare in quanto Federica non è potuta entrare in studio in quanto aveva la febbre.

La conduttrice, però, mostrerà al tronista un messaggio che Federica gli ha voluto mandare per fargli capire di tenerci a lui. Successivamente, poi, si passerà al trono over. Al centro dello studio saranno chiamati Biagio e Giuliana. Tra i due, però, le cose non sembreranno andare nel migliore dei modi. Soprattutto lei non sembrerà affatto propensa a continuare la frequentazione.

Nuovi arrivi nella puntata del 24 febbraio

La donna, infatti, informerà il suo interlocutore di non averlo pensato affatto in questi giorni. Proprio per tale ragione, i due interromperanno la loro conoscenza. La cosa, chiaramente, non si concluderà in modo clemente, in quanto non mancheranno gli attacchi continui di Tina e Gianni, che proprio non riusciranno a credere alla buona fede di Biagio. Nella puntata del 24 febbraio di Uomini e Donne, poi, vedremo che ci saranno anche delle new entry.

Maria De Filippi chiederà a Sara e Daniela di accomodarsi al centro dello studio per conoscere dei nuovi spasimanti. Per quanto riguarda Daniela, la donna deciderà immediatamente di tenerlo in quanto rimarrà abbastanza colpita dal nuovo arrivato. Sara, invece, in un primo momento paleserà la volontà di fare andare via il suo spasimante, tuttavia, dopo un po’ di tempo cambierà idea. Anche Armando farà la conoscenza di una nuova dama, che deciderà di tenere.