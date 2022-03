Perché Clarissa era assente dalla diretta del GF Vip? Il chiarimento e le scuse per Katia (VIDEO)

Clarissa Selassiè era assente durante la scorsa puntata del GF Vip. In molti hanno notato quella sedia vacante, soprattutto verso la parte conclusiva della puntata, in cui il conduttore ha letto una lettera di scuse che la protagonista ha voluto porgere ad alcune persone.

In molti hanno ipotizzato che la principessa fosse stata “punita” dal GF Vip per le frasi troppo pesanti adoperate contro Katia dopo la scorsa messa in onda. Per tale ragione, sarebbe stata allontanata dalla trasmissione. Ma sarà davvero questa la verità? Vediamo cosa è emerso.

Clarissa svela il motivo della sua assenza dal GF Vip

Durante la messa in onda del 28 febbraio del GF Vip, Clarissa Selassiè non era tra gli ospiti in studio, come spesso capita. Diversi utenti del web hanno ipotizzato che il motivo celato dietro questa decisione potesse risiedere in una punizione da parte della produzione del programma. Dopo la scorsa puntata, infatti, la giovane pubblicò dei post su Instagram davvero molto velenosi contro Katia. Subito dopo, però, cancellò tutto, proprio perché i termini adoperati erano davvero eccessivi.

Non vedendola ieri in studio, dunque, non è stato troppo difficile credere che i due eventi fossero collegati tra loro. Poco prima della diretta, però, Clarissa ha chiarito la situazione ed ha detto che sarebbe stata assente durante la puntata in quanto impegnata in alcuni progetti importanti. I suoi impegni, dunque, pare l’abbiano portata a rendere impossibile la sua partecipazione in puntata. (Continua dopo il video)

Le scuse della Selassiè a Katia e al programma

Dopo aver dato questo annuncio, però, ci sono state anche altre evoluzioni. Verso la parte conclusiva della messa in onda di ieri sera del GF Vip, Alfonso ha letto una lettera di Clarissa Selassiè. La giovane ha voluto scrivere una missiva nella quale si è scusata con Katia Ricciarelli per i termini adoperati nel post sopracitato. La ragazza ha ammesso di aver agito d’impulso, spinta anche da un pizzico di immaturità e tanta rabbia.

Ad ogni modo, si è pentita dei termini adoperati, pertanto, si è voluta scusare non solo con la diretta interessata, ma anche con il conduttore e tutto lo staff del programma. Signorini è stato molto lieto di apprendere tutto ciò, sta di fatto che ci ha tenuto a fare una piccola lezione sull’importanza di avere educazione, soprattutto verso le persone più grandi. (Clicca qui per il video)