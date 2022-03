Barù volgarissimo con Jessica al GF Vip: “Hai scoreg…?” Lei imbarazzatissima (VIDEO)

Barù e Jessica continuano a flirtare all’interno della casa del GF Vip. Malgrado il nipote di Costantino Della Gherardesca non si stia comportando in maniera proprio esemplare con la principessa, quest’ultima sta continuando a mostrare interesse nei suoi confronti.

Alcune ore fa, però, nella casa si è verificato un episodio davvero increscioso e imbarazzante che ha lasciato senza parole non solo la Selassiè, ma anche il pubblico da casa. Vediamo di cosa si tratta.

L’imbarazzante domanda di Barù a Jessica

Dopo che Barù ha dichiarato che tra lui e Jessica non ci sarà assolutamente nulla, né dentro, né fuori la casa del GF Vip, i due si sono rifugiati sotto una capanna. Questi segnali contraddittori da parte dell’esperto di vini stanno scuotendo parecchio l’animo della principessa, la quale si sta mostrando piuttosto confusa. Ad ogni modo, nel corso della giornata appena trascorsa, l’enologo ne ha combinata un’altra delle sue.

Nello specifico, i due stavano chiacchierando tranquillamente e Jessica era intenta a manifestare il suo pensiero su di una faccenda legata alle dinamiche della casa. Ad un certo punto, però, Barù l’ha guardata con fare piuttosto sospetto e critico e le ha chiesto se avesse espletato uno dei suoi bisogni fisiologici proprio in quel momento. La richiesta è stata accompagnata da una faccia piuttosto schifata.

La reazione della Selassiè e del pubblico del GF Vip

Jessica è rimasta senza parole dinanzi la richiesta del coinquilino del GF Vip, al punto che ha risposto a Barù che non fosse assolutamente vero. Lui, però, non le ha creduto, al punto che ha cominciato ad agitare la mano nella sua direzione come a volersi liberare di quel tanfo che improvvisamente aveva pervaso l’ambiente. La principessa ha continuato a negare di essere stata lei a compiere quel gesto, ma non ha potuto fare a meno di mostrarsi molto imbarazzata per la questione.

Il pubblico da casa, nel frattempo, non sta comprendendo affatto l’atteggiamento di Barù. In molti lo stanno criticando accusandolo di essere davvero pessimo nei comportamenti verso la giovane. Malgrado questo, però. Jessica continua a tornare da lui. Soleil Sorge ha una teoria in merito. A suo avviso, Barù starebbe adoperando la stessa strategia di Alex Belli, ovvero, quella dell’acchiappaclip, ma in realtà non proverebbe nulla per la ragazza.