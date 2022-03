Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 marzo: scontro tra Veronica e Gloria, Maria confessa la verità su Rocco

Le anticipazioni della puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Maria deciderà di confidare ad Irene la verità su quanto accaduto durante la sua permanenza a Roma da Rocco. Umberto, dal canto suo, affronterà Dante a muso duro, ma questo non sarà l’unico scontro.

Anche Veronica, infatti, stanca della vicinanza tra Ezio e Gloria, andrà da quest’ultima per esortarla a stare lontano dal suo compagno. Stefania, intanto, farà una sconcertante scoperta.

Scontro di fuoco tra Umberto e Dante al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 9 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Stefania indagherà in maniera sempre più incisiva su Ezio e Gloria. La fanciulla, durante una sessione di controlli, si troverà a fare una scoperta sconcertante. La ragazza non riuscirà a tenere per sé la faccenda, in quanto ha un peso troppo grande. Per tale ragione, deciderà di confessare quanto appreso a Marco, nella speranza che lui possa condividere con lei questo segreto e le dia una mano per affrontare la situazione.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto avrà un confronto molto diretto con Dante. Guarnieri rivelerà a Romagnoli di essere ancora in possesso di una parte di quote inerenti il grande magazzino. Per tale ragione, Dante non può certamente comportarsi come se fosse il padrone assoluto e prendere decisioni senza interpellare anche gli altri soci.

Anticipazioni 9 marzo: Veronica affronta Gloria

Anche Vittorio, dal canto suo, sarà sempre più ostile nei confronti del suo acerrimo nemico, pertanto, farà di tutto per trovare un modo per sbarazzarsene. Nel frattempo, nell’episodio del 9 marzo del Paradiso delle signore vedremo anche che Maria si confiderà con Irene. La fanciulla racconterà alla sua amica la verità su quanto accaduto durante il suo soggiorno a Roma per incontrare Rocco. Quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito l’ha, in realtà, lasciata.

La ragazza, chiaramente, sarà presa dallo sconforto e la sua amica farà di tutto per cercare di risollevarla e alleviare la situazione. Verso la parte finale della messa in onda, poi, assisteremo ad un vero colpo di scena che riguarda Veronica e Gloria. La prima deciderà di incontrare la seconda per esortarla a stare lontana dal suo compagno. Gloria seguirà il consiglio della sua interlocutrice? Lo scopriremo nelle prossime puntate.