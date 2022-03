GF Vip, bigliettino gate: Lulù ha messo qualcosa nella valigia di Antonio Medugno? Lui spiega (FOTO)

In queste giorni, Antonio Medugno si è lasciato andare ad un botta e risposta con i fan e la maggior parte delle domande, chiaramente, erano riferite alla sua recente esperienza nel reality show. Nello specifico, diverse persone hanno chiesto al protagonista di svelare il mistero di un bigliettino che sarebbe finito nella sua valigia prima di lasciare il GF Vip.

Alcuni utenti, infatti, hanno dichiarato di aver visto Lulù inserire qualcosa nel bagaglio del protagonista. In molti hanno subito creduto che si trattasse di un messaggio per Manuel o per Clarissa, Il rinomato tiktoker, allora, è intervenuto per fare chiarezza.

Lulù ha messo un bigliettino nella valigia di Antonio?

Molti fan di Antonio Medugno gli hanno fatto delle domande in merito ad un possibile bigliettino finito nella sua valigia prima che abbandonasse definitivamente il GF Vip. In particolare, diverse persone lo hanno esortato a svelare il contenuto di tale messaggio, in quanto convinti che si trattasse di una dedica di Lulù per il suo amato Manuel. Altri, invece, hanno ritenuto che tale oggetto potesse essere destinato a Clarissa, sorella a cui la Selassiè è profondamente legata.

Ad ogni modo, Antonio è intervenuto sulla faccenda e si è detto piuttosto sbigottito. Nello specifico, ha dichiarato di non aver reperito nessun biglietto all’interno del suo bagaglio. Dunque, che cos’avranno visto tutti i telespettatori del GF Vip che, invece, si sono detti sicuri di aver beccato Lulù ad inserire qualcosa nella valigia di Antonio? Al momento restano molte perplessità sulla faccenda.

Le parole di Medugno su alcune ex concorrenti del GF Vip

Quella del bigliettino, dunque, resta una questione non ancora risolta al GF Vip, tuttavia, Antonio ha risposto anche ad altre domande. Nello specifico, il giovane ha spiegato che tornare alla routine sia stato piuttosto difficile, specie dopo l’esperienza vissuta nel programma. In tale occasione, Medugno ha avuto la possibilità di scontrarsi con dei mostri del suo passato che l’hanno certamente destabilizzato parecchio.

Per quanto riguarda i legami che si sono venuti a creare in casa, invece, Antonio ha detto di essersi molto avvicinato a Nathaly, con cui conta di proseguire la sua amicizia anche fuori. Inoltre, l’ex gieffino ha avuto modo di valutare positivamente anche Soleil, sta di fatto che l’ha dipinta come una ragazza splendida, con cui ha interesse a continuare l’amicizia. Sarà lo stesso anche per le due donne citate?